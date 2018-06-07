Kenzo анонсировал выход нового аромата Aqua, запустив в аквариум носорога
С рекламными кампаниями Kenzo не может конкурировать даже сет-дизайн показов Gucci: для анонсирования выхода нового аромата Aqua (и подчеркивания связи бьюти-мира с природой) бренд поместил в московский океанариум носорога — не живого, но пугающе реалистичного. Теперь млекопитающее будет жить вместе с акулами, черепахами и двумя флаконами парфюма — женского (с нотами мандарина, смородины, листьев малины и лепестков магнолии) и мужского (с нотами розового перца, кедра, сандала и орешника).
В отличие от носорога, созданного на 3D-принтере в натуральную величину, ароматы в аквариуме несколько превосходят реальные размеры. В магазинах по всему миру они продаются во флаконах 30, 50 и 100 мл и по ценам от 2745 рублей.
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