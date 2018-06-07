Kenzo анонсировал выход нового аромата Aqua, запустив в аквариум носорога

С рекламными кампаниями Kenzo не может конкурировать даже сет-дизайн показов Gucci: для анонсирования выхода нового аромата Aqua (и подчеркивания связи бьюти-мира с природой) бренд поместил в московский океанариум носорога — не живого, но пугающе реалистичного. Теперь млекопитающее будет жить вместе с акулами, черепахами и двумя флаконами парфюма — женского (с нотами мандарина, смородины, листьев малины и лепестков магнолии) и мужского (с нотами розового перца, кедра, сандала и орешника).