Что покупать в новых летних коллекциях Л'Этуаль?

Dose of Colors

Вот палитра, где самое сложное — выбрать. Десятки насыщенных оттенков помад и блесков для губ, теней для век и хайлайтеров, среди которых найдутся самые редкие и экзотичные решения. Но главное, с чего стоит начать свой «шопоголический забег» в Dose of Colors — исключительный выбор решений для макияжа губ/ 50 оттенков нюда, глянцевый фанк, клубника и вино, мерцающий диско, золото и бриллианты, хай-тек и северное сияние — все это есть в бьюти-арсенале марки.