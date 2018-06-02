Jasmin Dentelle дополнил презентованную в прошлом году линейку Jardins Pop, приглашающую в путешествие на юг, где воздух напоен ароматами апельсинов, лимонов и помело (это основа трех ароматов коллекции). Валери уже тогда пообещала, что коллекция будет большой, так как ей нравится то, что получается. Ароматы оценили и публика, и профессионалы: Jardins Pop в прошлом году была признана лучшей нишевой коллекцией года по версии премии FiFi Russian Fragrance Awards, которую ежегодно проводит Парфюмерный Клуб России.

Comptoir Sud Pacifique – бренд с необычной волнующей судьбой. Его создала в 1974 году французская пара, увлеченная далекими путешествиями. На первый аромат их вдохновила красота Французской Полинезии, и главной нотой в нем стали цветы таитянской гардении тиаре. Принцип был положен в основу всей концепции: владельцы путешествовали, привозя из своих поездок впечатления и парфюмерные идеи, которые воплощались в экзотические ароматы. В них практически всегда солировал один ингредиент: цветок, фрукт, специя, водоросль, смола, древесный мох и т.д. Строгий, но изысканный флакон, воплощает в себе философию компании – «роскошь в деталях и простоте». Все ароматы можно носить по отдельности или миксовать, создавая собственный неповторимый образ.