Жасмин, цитрусовые и мускус в аромате Jasmin Dentelle
Новинка нишевого бренда Comptoir Sud Pacifique в полном соответствии со своим названием – «Кружево жасмина» – звучит женственно, нежно и по-летнему легко.
Первые искристые ноты лимона и мандарина готовят появление свежесорванных цветов. Жасмин самбак – сердце парфюмерной композиции, сразу демонстрирует свое предназначение: он символ нежности и женственности. Его чистая белизна, кружево лепестков наводит на мысль о невинности, но белый мускус, положенный в основание ольфакторной композиции, помогает жасмину раскрыть свою невесомую чувственность и делает его совершенно неотразимым.
«Мне не хотелось интенсивного белого букета, как часто бывает в подобных ароматах, а хотелось передать ощущение света, воздуха и кружева. Тончайшего цветочного кружева!» – объясняет глава бренда Валери Пианелли. И вслед за ней мы представляем героиню аромата – элегантную женщину, одетую во что-то кружевное.
Jasmin Dentelle дополнил презентованную в прошлом году линейку Jardins Pop, приглашающую в путешествие на юг, где воздух напоен ароматами апельсинов, лимонов и помело (это основа трех ароматов коллекции). Валери уже тогда пообещала, что коллекция будет большой, так как ей нравится то, что получается. Ароматы оценили и публика, и профессионалы: Jardins Pop в прошлом году была признана лучшей нишевой коллекцией года по версии премии FiFi Russian Fragrance Awards, которую ежегодно проводит Парфюмерный Клуб России.
Comptoir Sud Pacifique – бренд с необычной волнующей судьбой. Его создала в 1974 году французская пара, увлеченная далекими путешествиями. На первый аромат их вдохновила красота Французской Полинезии, и главной нотой в нем стали цветы таитянской гардении тиаре. Принцип был положен в основу всей концепции: владельцы путешествовали, привозя из своих поездок впечатления и парфюмерные идеи, которые воплощались в экзотические ароматы. В них практически всегда солировал один ингредиент: цветок, фрукт, специя, водоросль, смола, древесный мох и т.д. Строгий, но изысканный флакон, воплощает в себе философию компании – «роскошь в деталях и простоте». Все ароматы можно носить по отдельности или миксовать, создавая собственный неповторимый образ.
В 2010 году бренд возглавила доктор фармацевтики Валери Пианелли, и лучшего преемника трудно себе представить. «Обоняние – мой основной способ познания мира, – рассказывает Валери. – Всему и всегда я ищу ассоциации среди ароматов, все хочу понюхать. И воспоминания ко мне всегда приходят через запахи. Когда я закрываю глаза и думаю о прошедшем, в моей памяти всегда возникают ароматы». Jasmin Dentelle ей особенно близок, ведь отсылает к садам Сицилии, откуда родом сама Валери.
Аромат представлен в магазинах: ЦУМ, ДЛТ и ТЦ «Времена года»; в парфюмерно-косметическом супермаркете «Золотое Яблоко» и парфюмерно-косметической сети «Элизе».
В интернет-магазинах: www.beautyroom.ru, www.tsum.ru, www.ozon.ru и www.kupivip.ru
Комментарии (1)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.