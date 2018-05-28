20 самых классных (женских и мужских) парфюмов на лето

Hindu Kush, Mancera

Горы Гиндукуш на границе Афганистана и Пакистана, поделившиеся названием с новым ароматом, — те же Гималаи, только в профиль. Но исследованы гораздо меньше. Эксплореров слегка отпугивают двадцатикилометровые ледники и изолированные долины, в которых томятся от скуки талибы, язычники калаши, исмаилиты кхо и хунза. Зато белое пятно на карте Земли будоражит парфюмеров. Ведь здесь в разреженном горном воздухе разлиты коньячные ноты индийской полыни даваны и афганской конопли — точь-в-точь как во флаконе Mancera Hindu Kush.