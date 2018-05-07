Визажист Givenchy, работавший с Одри Хепберн и Майей Плисецкой, об актуальных трендах в макияже

В России я не впервые и уже обращал внимание на макияж здешних девушек. Русские красавицы не боятся ярких пигментов: они обожают смоки-айз и используют помады всевозможных оттенков. Каждая девушка индивидуальна, и я бы посоветовал не следовать растиражированным трендам и наставлениям бьюти-блогеров. Они активно используют фотошоп, в их портретах нет ни капли жизни и натуральности!».