Люди (и не только!) выкладывают фото с лужайками вместо бровей. Что происходит?

Мы нашли, куда сбывать букеты от надоевших ухажеров: канадский блогер @iamtay_tay предложила срезать бутоны и приклеивать их к бровям — гель для волос, зеленая краска и пара увядших лютиков в помощь. Тренд тут же подхватили почти 100 пользователей инстаграма: под хештегом #GardenEyebrows они призывают весну и упражняются в сложности бьюти-махинаций. То же самое было, когда Тейлор посоветовала «отращивать» волосы в носу и переделывать брови в рождественскую елку, только на этот раз тенденция коснулась еще и домашних питомцев.