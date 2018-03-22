Chanel первыми в мире сделали щеточку для туши на 3D-принтере

Прототип 3D-щеточки был запатентован Chanel еще в 2007 году, но реализовать его удалось только в 2018-м. Купить «умную» тушь можно будет в магазинах бренда с сентября этого года. О том, как технологии и искусственный интеллект меняют моду, можно прочитать здесь.