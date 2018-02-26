В магазинах появились манекены с растяжками, веснушками и пигментацией кожи

Манекены с разными типами кожи также имеют определенную национальность: в магазине соседствуют африканка, латиноамериканка и индианка, одетая в леопардовый хиджаб. Несмотря на такой демократичный подход к демонстрации модных новинок, Missguided все равно обвинили в бодишейминге. «Приятно видеть, что у Missguided есть манекены с веснушками, растяжками и так далее, но что насчёт тех, у кого сейчас не нулевой размер одежды?», — возмутились пользователи Twitter.