Kiehl’s запустил новый проект в России — он определит степень вашей бьюти-зависимости
Нью-йоркская косметическая марка Kiehl’s запустила в России проект «Кремоголики» — он помогает узнать свою стадию «зависимости» от покупки и использования кремов. Для этого специалисты бренда провели эксперимент с участием Равшаны Курковой, Саши Бортич, Любови Толкалиной и Евгения Савина и выявили четыре степени «кремоголизма»: скрытый, ранний, прогрессирующий и хронический. Для каждого типа разработан специальный бьюти-рецепт, который улучшит внешний вид и здоровье кожи — с помощью чудодейственных тоников, масок, сывороток, пилингов и эссенций Kiehl’s.
Пройти тестирование «А какой кремоголик вы?» можно на сайте кремоголики.рф. По его результатам, девушка или молодой человек получит экспертное заключение, рекомендации по уходу и бесплатный набор из 5 образцов Kiehl’s, подобранных согласно особенностям и потребностям своей кожи. Индивидуальный набор в можно забрать в магазине или корнере Kiehl’s, либо заказать на сайте, оплатив только доставку.
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