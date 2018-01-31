Kiehl’s запустил новый проект в России — он определит степень вашей бьюти-зависимости

Пройти тестирование «А какой кремоголик вы?» можно на сайте кремоголики.рф. По его результатам, девушка или молодой человек получит экспертное заключение, рекомендации по уходу и бесплатный набор из 5 образцов Kiehl’s, подобранных согласно особенностям и потребностям своей кожи. Индивидуальный набор в можно забрать в магазине или корнере Kiehl’s, либо заказать на сайте, оплатив только доставку.