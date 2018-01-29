10 идеальных средств для восстановления кожи и волос зимой
Наш бьюти-редактор Алла Шарандина справляется с климатическими катаклизмами абрикосовым эликсиром, токсиновыводящим кремом и твердым маслом от петербургского бренда «Самосвет». И вам советует!
Антиэйдж-cыворотка Oil-Absolute, Filorga
Новый эликсир клянется всего за тридцать дней вернуть коже то, что было до тридцати лет. То есть ровный тон, пылкий румянец и гладкость. Ответственными назначены четыре масла — абрикосовое, камелии, жожоба и бурити.
Шампунь Clean Maniac Micellar, Redken
Фаны мицеллярной воды оценят первый шампунь на ее основе. Вместо сульфатов и силиконов тут только пузырьки-мицеллы, работающие как магнит для остатков стайлинга, а также джентльменский набор из антиоксидантов и UV‑фильтра.
Масло для лица в стике, Camocvet
Петербургский бренд открыл собственное производство и сразу загрузил его работой по переплавке воска рисовых отрубей, масла лесного ореха, авокадо, бабассу, какао и манго в стик для спасения кожи от балтийского ветра.
Карандаш-корректор Erborian
Карандашом с увлажняющим экстрактом тигровой травы можно и загрунтовать холст, и нанести на него отдельные штрихи. Тональное средство для лица и консилер одновременно, новое средство Erborian перекрывает темные круги под глазами, веснушки и покраснения.
Антиэйдж-флюид Renergie Multi-Lift Ultra Full Spectrum, Lancome
Маленький, но гордый ответ климатическим катаклизмам готов сформулировать антивозрастной флюид Lancome. Солнцезащитный фильтр SPF25 отразит зимнее солнце, а следовательно, даст бой хаотичной пигментации между шапкой и cнудом. Экстракт семян льна поработает с возникшими от ветра сухостью и шелушением кожи.
Сыворотка для глаз Blue Serum, Chanel
Чтобы наши глаза сияли, греки отгрузили в Научно-исследовательский центр Chanel мастичную смолу, костариканцы подсыпали зеленого кофе, а сарды прислали оливкового масла. Все три антиоксиданта вошли в новую сыворотку для кожи вокруг глаз.
Маска Hydra-Essentiel, Clarins
Маска для зоны вокруг глаз с органическим экстрактом каланхоэ за десять минут убирает те морщинки, которые появились от обезвоженности кожи. А если оставить ее на всю ночь, то попробует справиться и с остальными.
Детокс для глаз Specific, Talika
Похожий на крючок для неведомых рыб гаджет действительно подсаживает — на экстракт коричневой водоросли, который в составе освежающего геля отважно борется с темными кругами и отеками.
Крем Orchidee Imperiale, Guerlain
Крем для контура губ и глаз научился подстраиваться под режим кожи. Когда она бодрствует, средство подкидывает энергии и увлажняет. А во время сна выводит ударной дозой кофеина все токсины.
Бальзам для снятия макияжа Makeup Melter, Ciate London
Растворитель мейка с семенами мурумуру стирает все, от водостойкой туши до тинта для губ. При этом он идет своим путем, трансформируясь на коже из жирного масла в тающий бальзам.
Текст: Алла Шарандина.
Фото: архивы пресс-служб
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