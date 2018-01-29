10 идеальных средств для восстановления кожи и волос зимой

Маска Hydra-Essentiel, Clarins

Маска для зоны вокруг глаз с органическим экстрактом каланхоэ за десять минут убирает те морщинки, которые появились от обезвоженности кожи. А если оставить ее на всю ночь, то попробует справиться и с остальными.