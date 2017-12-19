Сosmotheca вернулась в Петербург: новый магазин косметики откроется на Новой Голландии
Один из основных ритейлеров бьюти и парфюмерных марок возвращается в Петербург после закрытия магазина в Au Pont Rouge. 24 декабря на 2 этаже Новой Голландии откроется pop-up store с последними косметическими релизами и скидками до 50%. Как сообщает Сosmotheca в своем инстаграме, магазин проработает только два месяца, а весной обоснуется в городе на постоянной основе.
Друзья, мы копили силы, генерировали идеи, и вот спешим поделиться с вами новостями! У нас их много 😉 🌿24 декабря на втором этаже @thebottlehouse Новой Голландии мы открываем pop-up store на 2 месяца, чтобы вы как можно быстрее пополнили запасы любимых продуктов. 🌿В честь открытия и приближающегося нового года Cosmotheca устраивает распродажу со скидками до 50%. 🌿Первым 50 покупателям мы приготовили подарки. По секрету: весной Cosmotheca станет больше! Мы откроем 2 магазина в Петербурге, один из которых разместится на постоянной основе в @newhollandisland . С нетерпением ждём встречи, ваша Cosmotheca Saint Petersburg ♥️ #cosmotheca #cosmothecaspb #newhollandisland #thebottlehouse
Напомним, косметический магазин Cosmotheca открылся на втором этаже Au Pont Rouge в конце 2015 года и стал самым большим филиалом бренда в России. За дизайн интерьера в стиле японского неоминимализма, отвечало гонконгское бюро Cheungvogl. Среди товаров — пафюмерия и нишевая косметика Panpuri, Absolution, Zenology, Arquiste, Le Cinema Olfactif, Liaison de Parfum, J.F. Schwarzlose Berlin, Palais Nizam и Naomi Goodsir, которые практически исчезли из Петербурга с закрытием Cosmotheca в июле этого года.
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