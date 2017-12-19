Сosmotheca вернулась в Петербург: новый магазин косметики откроется на Новой Голландии

Один из основных ритейлеров бьюти и парфюмерных марок возвращается в Петербург после закрытия магазина в Au Pont Rouge. 24 декабря на 2 этаже Новой Голландии откроется pop-up store с последними косметическими релизами и скидками до 50%. Как сообщает Сosmotheca в своем инстаграме, магазин проработает только два месяца, а весной обоснуется в городе на постоянной основе.