Бьюти-тренд месяца: наряжаем елку прямо на бровях

Стелла Маккартни и Леонардо Ди Каприо могут поучиться эко-активизму у блогера Тейлор Ар. Девушка предложила не вырубать елки к Новому Году, а создать праздничное настроение прямо на лице — достаточно консилера, кисточки, клея и пары разноцветных страз. Идея сделать из бровей елку настолько понравилась подписчикам Тейлор, что они стали приклеивать к ним пружины, пайетки и бумажные подарки. А некоторые даже красят брови в зеленый цвет — для большей правдоподобности.