На Петроградской стороне открылась барберия Numero Uno в неаполитанском духе

Кожаные ретро-кресла с вертикальной строчкой, ч/б фото с теннисных матчей прошлого века, прямоугольные зеркала в багете непрозрачно намекают, что Numero Uno и в Москве, и в Петербурге – это мужской салон в том самом, винтажном смысле слова. То есть место встреч по интересам. В неаполитанской парикмахерской 1950-х между бритьем и чтением свежих газет шли деловые переговоры и обсуждался крой плеча: у нынешней барберии тот же потенциал. В столичной Numero Uno уже есть, а в нашей планируются услуги сартории – портновского ателье, которое шьет костюмы su misura из итальянских тканей. Почитать в барберии тоже найдется: от сборника интервью с бизнес-гуру до фотоальбома Софии Лорен.