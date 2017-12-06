На Петроградской стороне открылась барберия Numero Uno в неаполитанском духе
На Петроградской стороне открылась первая в городе барберия Numero Uno. За безупречным чубом Марчелло Мастроянни и бородой Симоне Риги – только сюда.
Кожаные ретро-кресла с вертикальной строчкой, ч/б фото с теннисных матчей прошлого века, прямоугольные зеркала в багете непрозрачно намекают, что Numero Uno и в Москве, и в Петербурге – это мужской салон в том самом, винтажном смысле слова. То есть место встреч по интересам. В неаполитанской парикмахерской 1950-х между бритьем и чтением свежих газет шли деловые переговоры и обсуждался крой плеча: у нынешней барберии тот же потенциал. В столичной Numero Uno уже есть, а в нашей планируются услуги сартории – портновского ателье, которое шьет костюмы su misura из итальянских тканей. Почитать в барберии тоже найдется: от сборника интервью с бизнес-гуру до фотоальбома Софии Лорен.
Numero Uno, что логично, работает в основном на итальянской косметике. Лосьоны, масла, кремы для бритья и сыворотка для бороды тут Acqua di Parma – такими же умасливают дорогих гостей в новом корнере бренда с полностью обшитыми кашемиром стенами на виа Джезу в Милане. У всех средств из коллекции для бритья тонкий аромат Colonia, классического одеколона 1916 года. На полках барберии стоят также нишевые парфюмы UERMI из Аосты, сочиненные Жаном Жаком и Антуаном Ли фантазии на тему бархата, твида и замши.
В барберии трудятся два мастера, перешедший из Bon Глеб Отюскин и Глеб Морозов, который набил руку на клиентах The Bootleggers Barbershop. На днях в Numero Uno приедут сшитые для парней белые халаты. Потому что, как считают в Неаполе, парикмахер с опасной бритвой в правой руке и целительным бальзамом в правой – тот же доктор. Психотерапевт уж точно.
Numero Uno,
Провиантская ул., 10/2
+7 812 629 59 54
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