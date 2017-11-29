Дизайнер Татьяна Котегова запустила линейку парфюма
Дизайнер Татьяна Котегова, которую называют основательницей петербургского стиля, впервые выпустила коллекцию парфюма. В нее вошли два аромата — «Margot» с эфирами османтуса и зеленого коньячного масла на смолистой амбровой основе и «Elise» со звонкой увертюрой белого грейпфрута и вьющегося плюща, а также нотами индийской гвоздики, пиона, алоэ, нероли, фиалки и лимонной вербены.
Парфюм «Margot» назван в честь дочери дизайнера, а заодно объединил истории великомученицы Маргариты, балерины Марго Фонтейн, выдающейся русской актрисы Маргариты Тереховой, французской королевы Марго де Валуа, политика Маргарет Тэтчер и женщин из романов Гете и Булгакова. В свою очередь, белый флакон «Elise» навеян самой богатой, по мнению Котеговой, палитрой и «поэзией сердца», заключенной в сонеты Петрарки, картины Боттичелли, стихотворения Пушкина, портреты Гейнсборо, изваяния Родена и образы героинь балетов Бурнонвиля и Петипа.
Парфюмерная коллекция от модного дома Tanya Kotegova появится в продаже 14 декабря. Стоимость одного флакона (50 мл) — 15 000 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.