Дизайнер Татьяна Котегова запустила линейку парфюма

Парфюм «Margot» назван в честь дочери дизайнера, а заодно объединил истории великомученицы Маргариты, балерины Марго Фонтейн, выдающейся русской актрисы Маргариты Тереховой, французской королевы Марго де Валуа, политика Маргарет Тэтчер и женщин из романов Гете и Булгакова. В свою очередь, белый флакон «Elise» навеян самой богатой, по мнению Котеговой, палитрой и «поэзией сердца», заключенной в сонеты Петрарки, картины Боттичелли, стихотворения Пушкина, портреты Гейнсборо, изваяния Родена и образы героинь балетов Бурнонвиля и Петипа.