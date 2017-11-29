Эволюция селфи: от «дакфейса» до психологического инструмента

Сами фотографии тоже были переосмыслены: селфи 2017 года радикально отличаются от селфи 2013-го. Сегодня уже нет «sparrow-facing» (снимков с приложенными к подбородку пальцами и полуоткрытым ртом), «уточки» (с надутыми губами) и «sorority arm» (с неестественно вытянутой рукой на бедре). Вместо них набирает популярность вуменспреддинг (фотографии с раздвинутыми ногами) и «спланированные» портреты, которые вам делает кто-то другой. Больше никаких таймеров и селфи-палок: Instagram должен показывать, что вы не одиноки.

Между тем, психологи выявили еще одну тенденцию селфи: большинство женщин на сайтах знакомств фотографируют себя сверху. Это говорит о том, что одинокие дамы подсознательно принимают аспект подчинения потенциальным бойфрендам. Хотя можно объяснить такой ракурс проще — он наиболее выгодный, потому что визуально заостряет черты лица и вытягивает подбородок.