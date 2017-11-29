Эволюция селфи: от «дакфейса» до психологического инструмента
Пэрис Хилтон заявила, что придумала селфи, и почти весь мир ринулся ее переубеждать. Журналист The Guaridan Анна Харт сделала целый лайнап по эволюции автопортретов, рассказав о том, как они менялись с 2013-го, что такое вуменспрединг, и почему нам не стоит корить себя за фотошоп и стремление к лайкам.
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«11 лет назад я и Бритни изобрели селфи!», — написала Пэрис в «Твиттере»
Селфи, по мнению экспертов, самая спорная, возмутительная и негативно-воздействующая тенденция 21 века. Но в 2013 году, когда это слово занесли в Оксфордские словари, отношение к нарциссическим фотографиям изменилось. Критики перестали осуждать «дакфейсы» и желание набрать максимальное количество подписчиков, и стали использовать селфи как банк психологических и социальных данных. «Через селфи я вижу людей, пытающихся наладить связь со все более обезличенным миром, — рассказывает историк Джеймс Холл, автор книги «Автопортрет: культурная история». — Они пытаются идентифицировать себя, репрезентовать, сделать саморекламу».
Сами фотографии тоже были переосмыслены: селфи 2017 года радикально отличаются от селфи 2013-го. Сегодня уже нет «sparrow-facing» (снимков с приложенными к подбородку пальцами и полуоткрытым ртом), «уточки» (с надутыми губами) и «sorority arm» (с неестественно вытянутой рукой на бедре). Вместо них набирает популярность вуменспреддинг (фотографии с раздвинутыми ногами) и «спланированные» портреты, которые вам делает кто-то другой. Больше никаких таймеров и селфи-палок: Instagram должен показывать, что вы не одиноки.
Между тем, психологи выявили еще одну тенденцию селфи: большинство женщин на сайтах знакомств фотографируют себя сверху. Это говорит о том, что одинокие дамы подсознательно принимают аспект подчинения потенциальным бойфрендам. Хотя можно объяснить такой ракурс проще — он наиболее выгодный, потому что визуально заостряет черты лица и вытягивает подбородок.
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Duckface — пример Ким Кардашьян
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Duckface — пример Риты Оры
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Sparrow-facing — пример Кайли Дженнер
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Лифтолук — пример Дмитрия Медведева
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Вуменспреддинг — пример Анастасии Волочковой
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Вуменспреддинг — пример Shan Boodram
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Вуменспреддинг — пример Беллы Хадид
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«Спланированное селфи» — пример Беллы Хадид
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«Спланированное селфи» — пример Леди Гаги
Созданный медиа-теоретиком Львом Мановичем и цифровым аналитиком Дэниелом Годдмайером сайт selfiecity.net проанализировал все автопортреты из социальных сетей и определил средний возраст «селфиманов» — 23,7 лет. При этом женщины под 40 фотографируют себя намного чаще чем мужчины, что связано с их боязнью старости и желанием продлить молодость благодаря Snapchat-фильтрам и Instagram-галерее.
Просмотр этой галереи опьяняет, захватывает, волнует и эмоционально изнуряет. «Здорово отмечать значимые событие в жизни и постоянно воспроизводить эти картинки в памяти, — объясняет писатель и психолог Джессами Хибберд. — И селфи помогают это сделать. Но осознание того, сколько времени мы тратим на их составление, изучение и прокрутку, может вогнать нас в серьезную депрессию».
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«Феминистское» селфи Эмили Ратаковски
«Один из критических способов формирования нашего "я" — наблюдение за реакцией других людей, — говорит Уилл Стор, автор книги "Селфи: как мы стали социально озабоченными, и что с этим делать", — Если мы думаем, что нравимся другим людям, то начинаем нравиться самим себе. И неважно, как выглядим в реальной жизни, без инструментов “Фейстюна". Комментарии, которые нам пишут под фотографиями, имеют огромное влияние на чувство нашего достоинства, поэтому мы стараемся сделать их как можно лучше».
Психологи советуют избавиться от чувства вины за заботу о количестве лайков и потраченном времени на выбор света и позы. «Не отрицайте, вы отлично чувствуете себя, когда вам оставляют хорошие комментарии, — объясняет Сторр. — И расстраиваетесь, когда их не получаете».
«Беспокойство о собственном внешнем виде не делает вас Нарциссом, — говорит доктор Келли МакГониал, автор книги «Инстинкт воли». — Это совершенно нормально, и с точки выживания даже полезно — быть одержимым сплетнями о себе и фотографированием себя. Такая тревога является неотъемлемой частью социализации, через нее мы определяем свое место в обществе и поддерживаем отношения с единомышленниками».
При появлении первых телефонов с передней камерой в 2001-м журналисты-технологи ухмылялись: неужели смартфоны смогут заменить полноценные цифровые фотоаппараты? Сегодня у четверых из пяти британцев есть дорогие «ручные» гаджеты, а некогда любимые «зеркалки» пылятся на полках забытыми.
Вышедший в 2013-м фоторедактор FaceTune тоже сначала воспринимался очень скептично. Часовая обработка фотографий свидетельствовала о тщеславии уровня Ким Кардашьян. Однако сейчас на каждом телефоне с iOS или системой Android есть огромный набор цветокорректирующих, «кожесглаживающих» и «морщиноубирающих» приложений, которые меняют лицо в кадре до неузнаваемости. Мы даже не используем руки, чтобы их включить — фраза «Окей, Гугл, давай сделаем селфи» стала самым совершенным управлением своим имиджем.
Фото: Instagram, Standandstretch
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