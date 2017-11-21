В ДЛТ пройдет предновогодний Beauty Day
ДЛТ встречает зиму во всеоружии: с кистями, спонжами, средствами от шелушения кожи и косметическими релизами. На традиционном празднике красоты Beauty Day, который состоится в эти выходные, 30 ведущих брендов парфюмерии и косметики презентуют новые коллекции, дадут мастер-классы по мейк-апу и уходу и проконсультируют насчет покупок. Главным экспертом бьюти-дня станет визажист Сердар Камбаров, отвечающий за образы Ксении Собчак, Анны Седоковой, Ксении Бородиной и участниц конкурса «Мисс Россия».
Заглавной темой Beauty Day станет подготовка к празднованию Нового года: Hermes предложит расписать флаконы парфюма, Jo Malone представит рождественскую коллекцию, а Bobby Brown – сразу две праздничных линейки — Caviar and Rubies и Holiday Gift Giving (Party Ready). Консультанты марок будут давать индивидуальные уроки пати-макияжа и радовать приятными подарками при покупке.
Beauty Day, 25 ноября, 10:00-22:00
Автограф-сессия и мастер-класс Сердара Камбарова, 25 ноября, 16:00-19:00
1 этаж ДЛТ, вход свободный
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.