В ДЛТ пройдет предновогодний Beauty Day

ДЛТ встречает зиму во всеоружии: с кистями, спонжами, средствами от шелушения кожи и косметическими релизами. На традиционном празднике красоты Beauty Day, который состоится в эти выходные, 30 ведущих брендов парфюмерии и косметики презентуют новые коллекции, дадут мастер-классы по мейк-апу и уходу и проконсультируют насчет покупок. Главным экспертом бьюти-дня станет визажист Сердар Камбаров, отвечающий за образы Ксении Собчак, Анны Седоковой, Ксении Бородиной и участниц конкурса «Мисс Россия».