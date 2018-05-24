14 магических бьюти-средств, которые подготовят кожу к лету

Крем и эмульсия Miracle Age, Thank You Farmer

В Азии люди стареют иначе: лицо изменяется по мускульному типу, практически не покрываясь морщинами. Поэтому антиэйдж-косметика из Южной Кореи подходит даже юным европейцам. Она отлично справляется с тусклостью тона, сухостью и огрубением кожи, которые могут настигнуть перед защитой диплома или в итоге длинных и бурных «майских». Реанимируют кожу только натуральные ингредиенты в составе — насыщенное витаминами масло косточек арганового дерева и аналог улиточного муцина, экстракт корней диоскореи японской.