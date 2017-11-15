11 косметических средств на зиму от шелушения, сухости и недосыпа
Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина запаслась на зиму средствами от недосыпа, шелушения, сухости, расширенных пор и других минусов наступающего сезона.
Очищающий бальзам для лица, L’Occitane
Корейский бьюти-ритуал, настоянный на травах Окситании, вырос в экстраприятное средство. Чтобы попрощаться с мейком, его нужно разогреть в сухих ладонях, а потом подставить их под воду — бальзам превратится в масло и будет готов к контакту с кожей.
Консилер Sport Addicted, Pupa
Кто не грешил селфи в спортзале, тому не нужно знать, как вовремя вышли влагостойкие консилеры в трех оттенках, пудра, лайнеры, тушь, фиксатор макияжа, дымка для тела и дезодорирующие салфетки.
Лимитированная коллекция Gold Ball, Guerlain
Чем ближе праздники, тем игривее переливаются «Метеориты». В рождественском издании они четырех цветов — желтого золота, розового золота, жемчуга и шампанского. Если пудры для лица и декольте покажется мало, то можно покрыть слоем драгметалла Gold Light Top Coat ресницы, брови и прическу.
Помада Russian Rose, Giorgio Armani
Синьор Армани расписался в любви к нам: дизайнер впервые поставил автограф на футляре помады, которая выходит в единственном оттенке исключительно на территории России. Сумрачно-розовый оттенок держится на губах восемь часов — гораздо дольше, чем ноябрьское солнце над Петербургом.
Палетка Naked Heat, Urban Decay
При перебоях с отоплением рекомендуем установить на туалетном столике новую палетку Naked Heat от Urban Decay. Жар от нее идет, словно от десяти батарей, пяти костров или одного калифорнийского заката. Вся дюжина теней — очень hot. Некоторые — smoking hot, как раскаленный металлик Dirty Talk, тлеющий пепел Ashes или любимый оттенок основательницы Urban Decay Венди Зомнир матово-красный He Devil. Спокойные цвета тут тоже с огоньком: матовые Chaser, Sauced, Low Blow и Cayenne хорошо лягут на любой тон кожи, но не сольются с ним без следа.
Крем для рук, Ane Semonin
Ветер, холод, «фэйри», центральное отопление и жесткая вода — этих врагов питательный крем для сухой кожи рук Anne Semonin знает в лицо. И отвечает им по всей строгости. Формула бренда ставит против них пять самураев. Пчелиный воск устанавливает барьер для всех агрессивных захватчиков. Витамин Е бьется с вольнонаемными свободными радикалами. Масло ши тренирует кожу и делает ее более эластичной. Водоросль вакамэ, она же Undaria pinnatifida, блокирует медьсодержащий фермент и сокращает пигментные пятна. А сладкое миндальное масло всех примиряет, успокаивает и ароматизирует поле боя.
Ночной крем для лица Kamchatka, Natura Siberica
Был ли у нас шанс хоть раз в жизни встретиться с камчатской розой и арктической малиной (aka княженикой), если бы не старания Natura Siberica по возделыванию самых восточных земель страны? Теперь они нарядные на полку к нам пришли — в составе питательного ночного крема для всех типов кожи.
Антивозрастной крем R-Retinoate, Medik8
Ретинол — наш старый друг. А инкапсулированный ретинил ретиноат — новый, нежный и настойчивый: он подходит для чувствительной кожи и убеждает клетки ускорить синтез коллагена в восемь раз.
Бальзам для губ French Kiss, Caudalie
Полупрозрачный бальзам для губ оттенка Seduction оставляет губам их естественный цвет, но слегка подкручивает насыщенность. Здоровый розовый пигмент они постепенно приобретают и сами — из-за полифенолов виноградных косточек в формуле средства.
Подводка Emotioneyes, Dolce & Gabbana
У Сильвестра Сталлоне четкие дочки. А у дочек — Систин и Софии — четкие стрелки, нарисованные в рекламной кампании Dolce & Gabbana новой подводкой-фломастером Emotioneyes High Definition Eyeliner Stylo.
Маска для лица Joy for Skin, Ciel и кондиционер для тела Snow Fairy Solid, Lush
Слоган «Просто добавь воды!» из рекламы 1990-х снова актуален. Расфасованные по пакетикам маски для лица с сушеными водорослями при контакте с водой превращаются в приятный мусс, а кондиционер для тела такой плотный, что не теряет форму даже под душем.
Палетка The Essentials, Clarins
Десятью универсальными тенями для век — пятью перламутровыми, тремя атласными, одними матовыми и одними с шиммером — можно сделать чудные смоки или написать картину о таянии ледников полярной ночью. Потому что проблемы экологии для французской компании тоже не пустой звук. Березовая кисточка пришла из возобновляемых лесов, ворс пони острижен со всеми возможными извинениями, алюминий подлежит переработке, а футляр палетки легко разбирается, чтобы служить пеналом для карандашей, косметических или обычных.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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