Палетка Naked Heat, Urban Decay

При перебоях с отоплением рекомендуем установить на туалетном столике новую палетку Naked Heat от Urban Decay. Жар от нее идет, словно от десяти батарей, пяти костров или одного калифорнийского заката. Вся дюжина теней — очень hot. Некоторые — smoking hot, как раскаленный металлик Dirty Talk, тлеющий пепел Ashes или любимый оттенок основательницы Urban Decay Венди Зомнир матово-красный He Devil. Спокойные цвета тут тоже с огоньком: матовые Chaser, Sauced, Low Blow и Cayenne хорошо лягут на любой тон кожи, но не сольются с ним без следа.