KFC выпустил бомбочку для ванны — с ароматом жареной курицы
Мы нашли продукт, который не даст вам вылезти из ванны, — гейзер с запахом курицы из KFC. Новое бьюти-средство имеет вид поджаренной ножки, которая растворяется при попадании в воду и своим ароматом превращает душевую в кухню общепита. К сожалению, душистая бомбочка будет продаваться только в Японии и достанется далеко не каждому желающему. KFC устроил конкурс ретвитов, в результате которого дарит по 100 гейзеров каждый день с 1 по 15 ноября.
🎊激レアグッズ完成🎉— ケンタッキーフライドチキン (@KFC_jp) 30 октября 2017 г.
11月１日（水）から始まる #秘伝のコンビパック 発売記念キャンペーンの🎁が完成しました😃
なんと、今回は #ヴィレッジヴァンガード さんとコラボレーション❤
チキン型のこれ🍗いったいなーんだ❓#分かった人はRT #KFC pic.twitter.com/pmmBH4q2t9
Напомним, ранее ресторан быстрого питания выпустил солнцезащитный крем и лак для ногтей, а также коллекцию одежды и аксессуаров с названиями самых популярных заказов, портретом отца-основателя и фразой «Пальчики оближешь».
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