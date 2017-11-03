KFC выпустил бомбочку для ванны — с ароматом жареной курицы

Мы нашли продукт, который не даст вам вылезти из ванны, — гейзер с запахом курицы из KFC. Новое бьюти-средство имеет вид поджаренной ножки, которая растворяется при попадании в воду и своим ароматом превращает душевую в кухню общепита. К сожалению, душистая бомбочка будет продаваться только в Японии и достанется далеко не каждому желающему. KFC устроил конкурс ретвитов, в результате которого дарит по 100 гейзеров каждый день с 1 по 15 ноября. 

 

Напомним, ранее ресторан быстрого питания выпустил солнцезащитный крем и лак для ногтей, а также коллекцию одежды и аксессуаров с названиями самых популярных заказов, портретом отца-основателя и фразой «Пальчики оближешь».

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также