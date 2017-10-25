Хэштеги, твиты, лицо Елены Шейдлиной и другие идеи для боди-арта от художницы Джон Юи

Кстати, с Шейдлиной Юи уже поработала — блогер-миллионник из Петербурга разрешила украсить обнаженное тело своими же эмоциональными портретами. Другая коллаборация Джон связана с именем Тома Галле — автором самого модного холодного оружие в мире. Вместе с ним диждитал-художница сделала сумки в виде коробки от айфона, VR-очки от IKEA и клавиатуру, которую можно носить вместо бютгальтера. Но самой классной частью блога девушки мы считаем ее роспись по кожи, откуда можно бесконечно черпать идеи для грядущего Хэллоуина.