15 женских и мужских ароматов, которые стоит купить этой зимой

L'Envol de Cartier

От нового фланкера может закружиться голова. Кроме гваякового дерева и мускуса, которые вызывали подобный эффект и от предшественника, L’Envol de Cartier прошлого года, в новой мужской туалетной воде шелестит полынь и мечутся лимонные брызги. Все эти летучие частицы надежно удерживает внутри гильошированный фиксатор, похожий на штурвал дирижабля пионера авиации Альберто Сантос-Дюмона. В начале XX века он вылетал над парижскими мансардами прямо от своей квартиры на Рю Вашингтон, 9. Наш человек — в булочную на дирижабле!