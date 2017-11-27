15 женских и мужских ароматов, которые стоит купить этой зимой
Грядущая зима пахнет не хвоей и мандаринами, а вербеной, дамасской розой и смородиной из новых парфюмов. Наш бьюти-редактор Алла Шарандина откупорила все самые пьянящие и вкусные флаконы.
Darling Nikki, Vilhelm Parfumerie
Новую парфюмерную воду с дымными, перечными и смородиновыми нотами швед Ян Альгрен посвятил России. Но спешим заверить общественность: никаких инсинуаций насчет Ники и Матильды. Названием стала песня Принса, которая служила паролем в один московский клуб конца 1980-х.
Gentleman, Givenchy
От приземленно-древесного аромата 1975 года у его тезки только имя, кожаный аккорд да что-то неуловимое в фигуре и повороте колпачка. Джентльмен нового поколения дышит туманами, то есть благородными лавандой и ирисом. Такому фужерному «сердцу» покоя совсем не хочется — поэтому лицом туалетной воды стал Аарон Тейлор-Джонсон, Вронский из «Анны Карениной» с Кирой Найтли.
La vie est belle L’Eclat, Lancome
Получив пять лет назад бриф на аромат Lancome, парфюмеры Доминик Ропийон и Анн Флипо наверняка надолго ушли в себя. Потому что бренд заказал им «квинтэссенцию безусловного счастья». Тогда ею стал цветок апельсина на ореховом пралине. Нынешнее счастье — роу-веган: только абсолюты белых цветов, цитрусы и ваниль.
Pelargonium, Aedes de Venustas
Парфюмер Натали Фейстауэр составляла свою формулу, поглядывая на картины малых голландцев, где увядающую пеларгонию в вазе на деревянном столе частенько окружали овощи и принесенная с охоты дичь.
L'Envol de Cartier
От нового фланкера может закружиться голова. Кроме гваякового дерева и мускуса, которые вызывали подобный эффект и от предшественника, L’Envol de Cartier прошлого года, в новой мужской туалетной воде шелестит полынь и мечутся лимонные брызги. Все эти летучие частицы надежно удерживает внутри гильошированный фиксатор, похожий на штурвал дирижабля пионера авиации Альберто Сантос-Дюмона. В начале XX века он вылетал над парижскими мансардами прямо от своей квартиры на Рю Вашингтон, 9. Наш человек — в булочную на дирижабле!
La Femme Intense, L’Homme Intense, Prada
Суперженственный букет тубероз и иланг-иланга нашел родственную душу в суровом натюрморте из амбры и бобов тонка. Кое-что общее у них все-таки есть — насыщенная нота пачулей в базе.
L'Homme, Lacoste.
Крокодилы редко дотягивают до 90-летнего юбилея, который отмечает теннисная эмблема, атакуя с нового пряного L'Homme Lacoste. Он разогревается с цитрусовых эссенций, потом делает точную подачу выжимкой ревеня, перченого имбиря и жасмина и завершает гейм беспроигрышным комбо теплого кедра, мускуса и ванили.
Boss Bottled Man of Today Collector’s Edition, Hugo Boss
Пузырек Boss Bottled хранит верность древесно-пряному аромату 1998 года. А вот сам приоделся: ограниченный тираж коллекционного издания Man of Today вышел во флаконе цвета пороха.
Parisi, Terroni Orto
Алессандро Гуальтери по прозвищу Безумный Нос (второй бренд парфюмера — Nasomatto) подбил коллекцию Orto Parisi категоричным ароматом с крышкой из оружейной стали и вулканической лавы. Его название — пренебрежительное «колхозники», которое северяне бросают в адрес работающих в поле жителей Кампании. Зато сами Terroni не сомневаются, что они и есть настоящая соль земли. Так что духи получились терпкой, горькой и слегка огнеопасной смесью гранатового сока, виски, марихуаны и идущего от кратера Везувия дымка.
Lui, Guerlain
Парфюмерная вода сразу обозначает широту своих взглядов: Lui переводится с французского и как «его», и как «ее». За андрогинным ароматом, в центре которого распустилась гвоздика, тянется двусмысленный бензоиновый шлейф — то ли цветочный, то ли смолистый.
Stricnina, V Canto
Лучший консалтинг по ядам всегда могли предоставить итальянские аристократы от Медичи до Борджиа. Парфюмерное семейство Теренци, живущее рядом с резиденцией Лукреции Борджиа в Тоскане, напиталось соответствующими идеями и сочинило аромат «Стрихнин» — убийственно сладкий замес маракуйи, смородины, магнолии и белладонны.
Le Frenchy, Guerlain
Деревянная оправа красного цвета, витая надпись Guerlain на ней — белого, сам аромат в прозрачном стекле — синего. Во французский триколор завернут аромат о парижанине — атлете, эстете, гедонисте и экоактивисте. Новый парфюм получился парафразом Verveine 1983 года: в нем тоже на передний план выходит вербена.
Celebrate N.O.W., Escada
N.O.W. значит Nature of Women. Волевую женскую натуру воплощает в рекламной кампании фэшн-журналист, шведка Софи Фарман. Новый аромат по-феминистски решительно отвоевал себе право на микс томной магнолии с «мужественными» имбирем и бобами тонка.
Absolu de Parfum, Chloe
К десятилетию главной парфюмерной линии Chloe подоспел абсолют столистной розы из Граса. Вокруг себя он собрал классово однородную компанию: абсолют ванили, экстракт дамасской розы и пачулей. И скрепил этот союз корсажной лентой с вплетением золоченых нитей.
Dahlia Divin Eau de Parfum Nude, Givenchy
В «божественную» линейку Givenchy встроилась новая Dahlia Divin Eau de Parfum Nude: обнаженная не по погоде, горячая не по годам. Это четвертый фланкер в коллекции, компаньон цветочно-древесных парфюмерной и туалетной воды, а также пудрового «нектара».
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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