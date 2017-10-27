Помада в честь России, маска для обветренных губ и другие бьюти-новинки осени

Skin Caviar Absolute Filler, La Prairie

Красота требует жертв, и прежде всего от икры: ее жиры и белки прессуют и крутят в центрифуге по отдельности, а затем снова смешивают. Так получается «абсолют» с высоким содержанием икорных протеинов. В компании экстрактов бурой водоросли и корня пиона он уплотняет кожу и сглаживает морщины.