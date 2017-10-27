Помада в честь России, маска для обветренных губ и другие бьюти-новинки осени
Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина выбрала 14 главных косметических средств, которые подготовят кожу к холодам, а бьюти-образ — к Хэллоуину.
Fall In Bloom, Dolce & Gabbana
Что такое осень, сицилиец ответит без запинки: отцветающие гортензии, сбор урожая фисташек на склоне Этны и праздник вина Новелло, где все чокаются молодым санджовезе. Так что лимитированный выпуск теней Quad Fall in Bloom выдержан в октябрьских красках — нежно-зеленой, розовой и бордо. Дополняют палетку три новых оттенка матовых помад (Dolce Carezza, Dolce Notte, Dolce Inferno) и кремовый хайлайтер Rosa Del Mattino.
Compact, Duo Expert by Terry
Визажист Терри де Гинзбург надеется отучить нас от «фейстьюна», заняв руки пудрой-хайлайтером. Ее матовая часть скульптурирует, сияющая — подсвечивает. Сделать селфи с фильтром и без можно в только что открывшемся корнере марки на первом этаже ДЛТ.
Flora Siberica, Natura Siberica
В одноименном труде 1747 года исследователь Иоганн Георг Гмелин запротоколировал все дикие растения Сибири. В научных изысканиях российского косметического бренда их пока два десятка — зато самые полезные. Например, северная рябина в составе скраба содержит ударную дозу витамина P и антиоксиданты телу на радость.
Belle de Jour Sacred Lotus Oil Kenzoki
Лотосы для всей линейки Belle de Jour компания выращивает на равнинах Вьентьяна в Лаосе. Цветы собирают вручную в сезон муссонных дождей, а затем делают из них масляный экстракт. Бленд лотоса с коричневой морской водорослью довольно заметно подтягивает кожу. А пока две-три капли масла Belle de Jour согреваются в руках — еще и настраивает на долгий сладкий сон.
Rossy de Palma, M.A.C
Ни обычного, ни бабьего лета больше не предвидится. Значит, можно не бояться разноцветных потеков теней. Рисуем антрацитовые смоки и отважно наносим на подвижную часть века красный глиттер из коллекции музы Альмодовара и Готье Росси де Пальма для M.A.C.
Effaclar Mask, La Roche-Posay
Маска для проблемных зон с двумя видами минеральной глины и термальной водой контролирует выделение себума, матирует, разглаживает и при этом не выводит из себя даже очень чувствительную кожу.
Skin Caviar Absolute Filler, La Prairie
Красота требует жертв, и прежде всего от икры: ее жиры и белки прессуют и крутят в центрифуге по отдельности, а затем снова смешивают. Так получается «абсолют» с высоким содержанием икорных протеинов. В компании экстрактов бурой водоросли и корня пиона он уплотняет кожу и сглаживает морщины.
Le Soin Noir & Blanc, Givenchy
Эту маску надо смешивать не на лице, а в чернильнице. Черный и белый концентраты экстрактами водорослей всего за пять минут выравнивают тон кожи и осветляют пигментные пятна.
SOS Masks, Clarins
Мультимаскинг пошел в массы. Мы не против: удобно решить за десять минут все проблемы разом. Нанести очищающую SOS Pure с экстрактом кипрея на Т-зону, питательную SOS Comfort с маслом манго — на подбородок и щеки, а увлажняющую SOS Hydra с каланхоэ — на обветренные уши и губы.
La Creme Main, Chanel
Эргономичная капсула, которая выезжает при нажатии на дозатор, дает понять, что космическое яйцо телепортировалось к нам из будущего. Но и к прошлому оно со всем пиететом: новый крем для рук и ногтей замешен на доработанной формуле 1927 года.
Abeille Royale, Guerlain
Мед если есть — то его сразу нет. Поэтому восстанавливающая маска-гель на его основе моментально впитывается, разглаживает кожу и делает ее более упругой.
«Воздушный зефир» Tasha
Художница @kateillustrate решила, что взбитый крем для тела похож на балетную пачку, и, в общем, оказалась права. Только сшит он не из фатина, а сплошь из натуральных ингредиентов — экстракта лакричника, масел ши, манго и кокоса.
Rouge D'Armani Russian Rose, Giorgio Armani
После приезда в Москву в 2016-м Джорджо увез в Италию любовь к русской красоте и букет садовых роз, которые теперь соединились в новом оттенке легендарной помады Rouge D'Armani. Нежные бутоны заключены во флакон на магнитной защелке, украшенный подписью маэстро — гарантом качества продукта, который остается на губах от шести до восьми часов носки.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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