Эксперимент редакции: кого можно смутить розовыми волосами и синей бородой?

Радикальный шаг

До этого лета я ни разу в жизни не то что не красилась — даже невинное мелирование не делала. Но увидев на sobaka.ru материал о том, как датская модель Хлое Норгаард устраивает у себя на голове то «русалочий хвост», то «хвост единорога», подумала: «Хочу!» За воплощением смелой фантазии отправилась в имидж-студию Keratin Pro — она как раз специализируется на сложных окрашиваниях. Когда мастер Ирина смешивала тонирующий крем и наносила на волосы, тараканы в моей голове аплодировали стоя, а другие клиенты настороженно косились на нас. «Ого, да вы смелая!» — управляющая салоном Диана, проходя мимо, аж замерла и забыла, куда спешила. Мне было не видно, что происходит у меня на макушке, и закралось леденящее подозрение, что я, наверное, переборщила, но отступать уже поздно. Пятнадцать минут внутренних терзаний, и мы возвращаемся к зеркалу. Да, «переборщила» — очень точный термин: волосы у меня теперь сочного оттенка холодного борща. Ааааа, как же он мне нравится! Это же мой самый любимый оттенок! Можно выдохнуть.

Когда я вся такая розовая нарисовалась на пороге дома, муж от неожиданности онемел на полуслове — я его не предупреждала о смелом эксперименте. Потом устроил допрос с пристрастием. «Почему розовый? Почему не блонд? Повернись. Нет, что ты вертишься, стой. Зачем ты это сделала?». Лицо его говорило, что прямо сейчас меня отправят обратно, чтобы вернули, как было. «Ты не переживай, под розовым у меня как раз блонд!» — радостно заверила я его, — «И это не насовсем, буквально две-три недели — и буду блондинкой, как ты хотел!» Когда шок прошел, супруг пригляделся еще раз — и решил, что ему нравится. Ура. В блондинку краситься я все равно не собиралась. А вот провоцировать своим внешним видом смотрительниц музеев и бабушек в регистратурах — это с удовольствием.