Эксперимент редакции: кого можно смутить розовыми волосами и синей бородой?
Эстафета окрашивания волос в кислотные цвета перешла от Леди Гаги и Рианны к редакционному директору «Собака.ru» Виктории Пятыгиной. Она изменила оттенок своей прически на ярко-розовый и отправилась в самые консервативные институции Петербурга, чтобы узнать — сможет ли эпатажный вид смутить библиотекарш, батюшек и музейных работников.
Радикальный шаг
До этого лета я ни разу в жизни не то что не красилась — даже невинное мелирование не делала. Но увидев на sobaka.ru материал о том, как датская модель Хлое Норгаард устраивает у себя на голове то «русалочий хвост», то «хвост единорога», подумала: «Хочу!» За воплощением смелой фантазии отправилась в имидж-студию Keratin Pro — она как раз специализируется на сложных окрашиваниях. Когда мастер Ирина смешивала тонирующий крем и наносила на волосы, тараканы в моей голове аплодировали стоя, а другие клиенты настороженно косились на нас. «Ого, да вы смелая!» — управляющая салоном Диана, проходя мимо, аж замерла и забыла, куда спешила. Мне было не видно, что происходит у меня на макушке, и закралось леденящее подозрение, что я, наверное, переборщила, но отступать уже поздно. Пятнадцать минут внутренних терзаний, и мы возвращаемся к зеркалу. Да, «переборщила» — очень точный термин: волосы у меня теперь сочного оттенка холодного борща. Ааааа, как же он мне нравится! Это же мой самый любимый оттенок! Можно выдохнуть.
Когда я вся такая розовая нарисовалась на пороге дома, муж от неожиданности онемел на полуслове — я его не предупреждала о смелом эксперименте. Потом устроил допрос с пристрастием. «Почему розовый? Почему не блонд? Повернись. Нет, что ты вертишься, стой. Зачем ты это сделала?». Лицо его говорило, что прямо сейчас меня отправят обратно, чтобы вернули, как было. «Ты не переживай, под розовым у меня как раз блонд!» — радостно заверила я его, — «И это не насовсем, буквально две-три недели — и буду блондинкой, как ты хотел!» Когда шок прошел, супруг пригляделся еще раз — и решил, что ему нравится. Ура. В блондинку краситься я все равно не собиралась. А вот провоцировать своим внешним видом смотрительниц музеев и бабушек в регистратурах — это с удовольствием.
#яживунасыщеннойкультурной
Коллеги из отдела культуры подсказали, что квартира Блока — возможно, один из самых консервативных музеев в городе. Когда мы с подругой подошли к дому классика на улице Декабристов, у подъезда нас встретила пожилая дама с огненно рыжей шевелюрой — намного более яркой, чем моя — и с сигаретой. «Девочки, вы в музей? Проходите, я сейчас вернусь туда». Внутри сидела ее коллега и, кажется, родная сестра — с такими же рыжими волосами и в ярких разноцветных ботинках. Она была увлечена игрой в телефоне, и наше появление ее не сильно заинтересовало. Юноша с одухотворенным лицом, в пальто и широкополой шляпе, задержал на мне взгляд чуть дольше. Но, может, я ему просто понравилась?
Музей-квартира Блока занимает второй и четвертый этаж жилого дома. На верхнем мы обнаружили смотрительниц более классического вида — в туфлях на низком каблуке, плотных колготках, юбках ниже колена, жилетках. Было видно, что свои волосы, не знавшие окрашивания, они с вечера старательно накручивали на бигуди. Одна сидела с прямой спиной, положив руки на колени, другая вязала. «Вы не подскажете, Александра Блока и Ивана Поддубного что-то объединяло? Я очень удивилась, увидев его фотографии на первом этаже и на лестнице. Или он там просто как современник?» — я пытаюсь завязать разговор и заодно вблизи продемонстрировать свои кудри — толщина линз в очках подсказывает, что у смотрительниц не очень хорошее зрение. Дамы исключительно рады моему любопытству: «Да-да, мы тоже задавались этим вопросом. Очень интересно, действительно. Но нет, никакой связи между ними нет. Это просто афиши тех лет». Напоследок дамы дружелюбно уточняют, все ли залы мы обошли, не упустили ли чего.
На крейсере «Аврора» у меня две целевые аудитории — военные и туристы из российской глубинки. К «объекту культурного наследия Российской Федерации» выстроилась внушительная очередь – минут на двадцать точно. Рядом со мной стоят курсанты – периферическим зрением вижу, как они, выпуская клубы пара от вейпа, украдкой косятся на мои волосы. На палубе встречаю несколько дородных матрон с основательной химией. Пересекаясь взглядами, мы многозначительно вскидываем брови: они – глядя на мой розовый шатуш, я – на их голубые тени. А вот скучающим дежурным даже повернуть лишний раз голову в мою сторону лень.
Придерживаясь хэштега #яживунасыщеннойкультурной, отправляюсь в Филармонию. Но не на открытие сезона с маэстро Темиркановым, куда билеты стоят от 2 500 до 5 000 рублей, и не на светский фестиваль «Джаз северных стран». Мой выбор — «Вечер музыки для виолончели» из абонемента №12 «Артисты оркестров Филармонии соло и в ансамблях» в Малом зале с билетами за 200 рублей. Вот где должна собираться тру интеллигенция старой закалки! И, действительно, она там была. Десятки опрятно-нарядных бабушек ходили по фойе в ожидании концерта и увлеченно разглядывали фото Елены Образцовой на стенах. Их small talk строился вокруг того, что бывший одноклассник открыл во Франции еще одну лягушачью ферму. И по мне, и по старушке с розовым бантом в волосах, и по беременной девушке в трениках и разноцветных «асиксах» их взгляд скользил одинаково безучастно. А вот я свою дозу удивления получила — заметила точно такой же, как у меня, оттенок волос на гардеробщице.
Чего не сделаешь ради родной редакции — подумала я и впервые в жизни отправилась в женскую консультацию по месту жительства. Для меня это сродни подвигу — я ни разу не бывала в этих учреждениях, предпочитая платные клиники: мне консультации представлялись этаким филиалом ада на земле, наравне с почтой и поликлиникой, и регулярно доводилось слышать истории про хамство в регистратуре и врачей, доводивших пациенток до слез по любому поводу.
Но мне сказочно повезло — записаться можно было онлайн, очереди в регистратуре не было, а врач на моем участке оказалась невероятно красивой и приятной девушкой модельной внешности, примерно моего возраста, с татуировками и пирсингом. Такого поворота я не ожидала, но, безусловно, порадовалась. Порадовала ли кого-то моя прическа, я не поняла — все были слишком заняты.
Одна цветная голова — хорошо, а две — лучше
Стало очевидно, что нужно «подкрепление» — просто розовые волосы не вызывают душевного смятения у петербуржцев. В роли «спецназа» выступил блогер @bluebeard_official, шоумен и борец ММА. Полгода назад Денис Кузьмин покрасил бороду в синий и благодаря этому обрел популярность — сейчас на его Инстаграм подписаны более 54 000 человек, и недавно его позвали на программу «Давай поженимся», где он будет выбирать себе третью жену. Похождения Дениса более полны приключениями, но и вид у него более провокационный не только за счет бороды — почти все его тело покрыто татуировками, он носит флуоресцентную куртку на голое тело и при любом удобном и не очень удобном случае начинает практиковать йогу или делать стойку на руках. Рассказывает, что, где бы он ни появился, будь то ЖЭК, поликлиника или ночной клуб, люди почти всегда реагируют позитивно — неприятности бывают только с мужчинами тех девушек, которые слишком бурно выражают свой восторг, и с кавказцами, которые стабильно считают его гомосексуалом (или чьи девушки тоже не в силах скрыть свою заинтересованность). Главный эпик фейл случился в Пермской области: «Синяя Борода» специально прилетел туда крестить сына друга, но батюшка не пустил его на порог храма, заявив, что христианин не может так выглядеть. А вот в петербургских храмах Дениса совершенно не выделяют — мы проверили.
Был с 😏#девчонками @victoriapy 💙 @olgadjen в @russian_museum 👍 очень #богато и #красиво, одна #скульптура очень понравилась👑 сделайте #репост #видео, пусть больше людей глянет😜 🌏 🚘10% @sto_garant21 СТО Гарант - Сервис ☎ +79219040450 МОЙ 👉 telegram ☝️🏼😉 t.me/Bluebeard_spb 👑Студия Красоты @ras4eshi 🖌10% TATTOO 🔥 @tattooroy_spb 🏞25% Картины 👍 @treeart.store 😁10% Стоматология 👑 @implant_c ⛴50% Теплоход ⛵ @astra_marine_boats 👙15% Лазерная эпиляция 😜 @ademi_spb ☝️10% Все для бороды 🎅 @barba_barbaro 🥊15% Бокс @Madboxinggym 🤹15% Краска для волос 🤡 @holy_dyes
С «Синей Бородой» мы отправились в Русский музей — его экскурсоводы известны своей элегантностью, истинно петербургским стилем и тонкой душевной организацией. Пока ждем открытия, Денис записывает ролик для блога на фоне Михайловского дворца: встает на руки и читает отрывок из «Евгения Онегина». Я переживаю, что наш визит в музей закончится, не начавшись, но напрасно — посетители шагают мимо, даже не поворачивая головы, и только я снимаю происходящее на телефон.
Когда покупаем билеты, в глазах у кассира гуляет озорной огонек, и она, наконец, не выдерживает и шутит: «А вы курточку красную наденете — и борода красная будет?» — и заливается звонким смехом. «Извините, не могла удержаться», — говорит она, радостно улыбаясь. В залах мы прерываем не одну детскую экскурсию — при виде Дениса ребятишки начинают радостно перешептываться «Синяя Борода! Синяя борода!» и буквально показывать на него пальцем, но довольно скоро возвращают свое внимание в русло культуры. А вот экскурсоводы и смотрители и бровью не ведут при виде нашей колоритной процессии. И даже когда в корпусе Бенуа Денис громко рассуждает о том, что как-то это некрасиво нарисовано и он тоже так сможет, никто не смотрит на нас с осуждением (да что там, на нас просто не смотрят). И ни один мускул не дрогнул на лице смотрительницы, когда мы делали селфи на фоне черного квадрата. На наши вопросы о картинах сотрудницы вежливо отвечают, за щедрые комплименты благосклонно благодарят харизматичного Дениса.
На этом в эксперименте редакции можно поставить яркую точку. Очевидно, петербургская интеллигенция слишком хорошо воспитана, чтобы открыто высказывать свое мнение о чьей-то внешности. Если у тебя синяя борода, тебе обеспечен успех у детей (почти всех) и девушек (некоторых) и возможны проблемы в уральской деревне, а в Петербурге даже в храмах не выразят осуждения. Если у тебя розовые волосы, в шоке будут исключительно твои друзья и знакомые, которые раньше не замечали за тобой никакой придури. «Русалочка!» — говорили мне почти все. «Почему?» — недоумевала я, ведь в моем представлении волосы у русалок сине-зеленые. Потом увидела диснеевскую Ариэль и поняла, что мы думали про разных русалок.
Самый забавный случай приключился в бассейне. После тренировки я пошла в душ — сняла шапочку, стою, мою голову, разглядываю кафель на стенке. Оборачиваюсь и чуть не подпрыгиваю от неожиданности — одногруппница с круглыми глазами смотрит на меня в упор и выдает: «У тебя волосы красные!». «Да ладно!!», — с не менее круглыми глазами отвечаю ей я.
Самая волнительная встреча была с родителями. Я заранее переживала и боялась – папа даже к мейкапу негативно относится, а тут… В гости к родным я отправилась уже изрядно полинявшей — с кудрями нежного кораллового оттенка. Боялась зря – папа… папа ничего не заметил.
текст: Виктория Пятыгина
фото: Нина Фрейман, Ольга Джен, архивы пресс-служб
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