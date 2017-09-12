В Петербург приехал первый барбершоп на колесах

После того, как Роспотребнадзор узнал о существовании барбершопов и выпустил для них памятку о дезинфекции и сертификации, они попрятались в специализированные фургоны и теперь переезжают с места на место. Инициатором первого сервиса для бородачей на колесах стала команда Boy Cut, которая была организована в Москве и со временем открыла мужские парикмахерские в Петербурге. Сегодня на улицы города выехал стильный ярко-красный Mercedes 308D, в котором есть все для автономной работы: электричество, свет, розетки и даже полноценная мойка с горячей водой. Поэтому мужчины Петербурга смогут привести в порядок волосы, бороду и усы без траты денег и времени на дорогу — Boy Cut Barber Truck приедет к ним сам и подстрижет совершенно бесплатно. 

По предварительной информации передвижной барбершоп будет работать на улице Рубинштейна, Лиговском проспекте и у некоторых достопримечательностей центрального района. Работа красного фургона начнется с 13 сентября и продлится до 15 сентября включительно. 

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Комментарии (1)

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  • Сергей Оболенский 14 сент., 2017
    И до скольких они работают?

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