Как в бьюти-пространстве Lancôme готовят к идеальному свиданию

Немного созидательной психотерапии: мощный гипносеанс «Забудь о своих бывших!» проводит в «Галерее» марка Lancôme. Под таким лозунгом прямо в центральном атриуме открылся бьюти-спот Monsieur Big, где до 10 сентября каждую гостью научат трем правилам идеального свидания. То есть, как минимум, стрелять взглядом точно в цель из-под cуперобъемных ресниц, демонстрировать остроту ума и стрелок, вскидывать бровь и загадочно улыбаться. Все средства новой линейки Monsieur Big – лайнер-маркер, тушь и карандаш для бровей — заточены именно на это.

Команда из шести ведущих визажистов марки всего за пять минут помогает создать образ с акцентом на глаза, брови или губы. Но как бьюти-редактор «Собака.ru», я воспользовалась служебным положением и заблокировала кресло перед зеркалом на четверть часа. Утро субботы (после, соответственно, вечера пятницы) требовало полномасштабного восстановления бьюти-репутации. То есть и губ, и глаз, и бровей. И, желательно, стыдливого румянца, но тут уж я не настаивала.

Визажист Ксения подошла к задаче ответственно и первым делом освежила мое лицо активатором Energie de Vie. Затем нанесла немного тонального, консилер под глаза – и, наконец, дошла до самого интересного. Стрелки она рисовала новым лайнером-маркером Monsieur Big. Приноровиться к его широкому фетровому стержню со скошенным клиновидным краем с первого раза нелегко – он дает очень пышную линию. Но Ксении удалось изобразить на моем веке вместо иероглифа французский апостроф. Oh là là-взгляд окончательно оформился после нанесения туши из той же коллекции, которая в самом деле вдесятеро умножает объем ресниц благодаря воскам и связывающим полимерам в составе. По той же причине снимать ее обычной мицеллярной водой бессмысленно – подойдут только средства на масляной основе.