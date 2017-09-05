В «Галерее» на десять дней открылось бьюти-пространство Lancôme. Наш редактор красоты Алла Шарандина провела там субботнее утро и докладывает.
Как в бьюти-пространстве Lancôme готовят к идеальному свиданию
Немного созидательной психотерапии: мощный гипносеанс «Забудь о своих бывших!» проводит в «Галерее» марка Lancôme. Под таким лозунгом прямо в центральном атриуме открылся бьюти-спот Monsieur Big, где до 10 сентября каждую гостью научат трем правилам идеального свидания. То есть, как минимум, стрелять взглядом точно в цель из-под cуперобъемных ресниц, демонстрировать остроту ума и стрелок, вскидывать бровь и загадочно улыбаться. Все средства новой линейки Monsieur Big – лайнер-маркер, тушь и карандаш для бровей — заточены именно на это.
Команда из шести ведущих визажистов марки всего за пять минут помогает создать образ с акцентом на глаза, брови или губы. Но как бьюти-редактор «Собака.ru», я воспользовалась служебным положением и заблокировала кресло перед зеркалом на четверть часа. Утро субботы (после, соответственно, вечера пятницы) требовало полномасштабного восстановления бьюти-репутации. То есть и губ, и глаз, и бровей. И, желательно, стыдливого румянца, но тут уж я не настаивала.
Визажист Ксения подошла к задаче ответственно и первым делом освежила мое лицо активатором Energie de Vie. Затем нанесла немного тонального, консилер под глаза – и, наконец, дошла до самого интересного. Стрелки она рисовала новым лайнером-маркером Monsieur Big. Приноровиться к его широкому фетровому стержню со скошенным клиновидным краем с первого раза нелегко – он дает очень пышную линию. Но Ксении удалось изобразить на моем веке вместо иероглифа французский апостроф. Oh là là-взгляд окончательно оформился после нанесения туши из той же коллекции, которая в самом деле вдесятеро умножает объем ресниц благодаря воскам и связывающим полимерам в составе. По той же причине снимать ее обычной мицеллярной водой бессмысленно – подойдут только средства на масляной основе.
По бровям визажист прошлась кремовым карандашом Monsieur Big оттенка Chestnut. Из всех четырех он самый универсальный – украсит и блондинку, и шатенку, и рыжую. Маленькая круглая кисточка кабуки со второго конца карандаша отлично растушевывает линию и делает брови очень «инстаграмбл».
Для губ у Lancôme этой осенью есть особенный подарочек – жидкая матовая помада Matte Shaker. Она мягко высыхает за две минуты: за это время можно успеть ее растушевать, смешать несколько оттенков в технике «омбре» или создать эффект зацелованных губ. Что, собственно, и выбрала Ксения, наведя на моем лице творческий беспорядок кисточкой с оттенком #272 Energy Peach.
В общем, если когда-нибудь вам скажут, что «френч» – это скучный розовый лак на ногтях с белой оторочкой, не верьте. Френч – это, прежде всего, легкая растрепанность в мейке, которую можно себе позволить, только если уверена в качестве каждого карандаша, каждой кисточки и каждого крема.
Торжественное открытие собрало в «Галерею» множество гостей. Мастер-классы, индивидуальные мейк-ап сессии, музыка, подарки — в общем, вспоминать своих бывших было просто некогда!
У всех, кто пока не побывал в бьюти-споте, до 10 сентября еще есть время встретиться с Monsieur Big и подготовиться с его помощью к идеальному свиданию.
Бьюти-зона будет работать до 10 сентября, 8 сентября с 12:00-14:00 всех приглашают на большой девичник.
Место — ТРЦ «Галерея».
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