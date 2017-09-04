InterCHARM запускает конкурс «Команда красоты» для стилистов, визажистов и мастеров маникюра

Напомним, в этом году InterCHARM в 24-й раз соберет на одной площадке лидеров рынка и новые компании, представляя тысячи новых продуктов и услуг, большая часть которых в настоящее время только готовится к старту на российском рынке. Минувшей осенью 69 864 посетителей InterCHARM смогли оценить более 3500 тысяч брендов из 36 стран мира. В 2016 году на InterCHARM свои продукты и услуги представили 995 компаний из России, Сербии, Иордании, Перу, Германии, Египта, Италии, Китая, Кореи, Марокко, Польши, Турции, Франции, Тайваня Таиланда и других стран.