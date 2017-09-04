Крупнейшая в России парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM запускает первый федеральный конкурс «Команда красоты». Он пройдет 25 октября в Москве и наградит профессионалов в категориях «Лучший стилист», «Лучший визажист» и «Лучший нейл-мастер». Принять участие может любой — достаточно зарегистрироваться на сайте https://командакрасоты.рф до 27 сентября, выбрать номинацию для участия и опубликовать свои конкурсные работы. Победители будут выбраны методом открытого голосования и объявлены 10 октября.
InterCHARM запускает конкурс «Команда красоты» для стилистов, визажистов и мастеров маникюра
В качестве призов — обучение в академиях визажа и парикмахерского искусства, а также наборы косметических средств. Победителям специальной категории «Лучшая работа» достанутся смартфоны OnePlus 3 Soft Gold. При этом организаторы оплачивают лауреатам авиаперелет до Москвы и входные билеты на выставку InterCHARM на церемонию награждения.
Напомним, в этом году InterCHARM в 24-й раз соберет на одной площадке лидеров рынка и новые компании, представляя тысячи новых продуктов и услуг, большая часть которых в настоящее время только готовится к старту на российском рынке. Минувшей осенью 69 864 посетителей InterCHARM смогли оценить более 3500 тысяч брендов из 36 стран мира. В 2016 году на InterCHARM свои продукты и услуги представили 995 компаний из России, Сербии, Иордании, Перу, Германии, Египта, Италии, Китая, Кореи, Марокко, Польши, Турции, Франции, Тайваня Таиланда и других стран.
Выставка InterCHARM
25-28 октября,
Москва, Крокус Экспо
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