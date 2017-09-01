Эмилия Кларк стала новым лицом Dolce & Gabbana

Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен из сериала «Игра Престолов», стала амбассадором парфюма Dolce & Gabbana «The One». В новом видео-кампейне бренда «Мать драконов» гуляет по шумным итальянским улицам, танцует с официантом и ест пасту, причмокивая «Bellissimo!». В качестве заглавного фото рекламы, которая вскоре появится в мировых глянцевых изданиях, был выбран сюжет с застольем и удивленной итальянской бабушкой «в теле», на фоне которой Кларк позирует в привычном сексуальном амплуа.