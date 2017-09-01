Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен из сериала «Игра Престолов», стала амбассадором парфюма Dolce & Gabbana «The One». В новом видео-кампейне бренда «Мать драконов» гуляет по шумным итальянским улицам, танцует с официантом и ест пасту, причмокивая «Bellissimo!». В качестве заглавного фото рекламы, которая вскоре появится в мировых глянцевых изданиях, был выбран сюжет с застольем и удивленной итальянской бабушкой «в теле», на фоне которой Кларк позирует в привычном сексуальном амплуа.
Эмилия Кларк стала новым лицом Dolce & Gabbana
«Эмилия Кларк является идеальным воплощением женщины Dolce & Gabbana. Ее личность и естественная красота станут прекрасным дополнением новой рекламной кампании», — прокомментировали кампейн Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Напомним, раньше аромат Dolce & Gabbana «The One» представляли Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон и Жизель Бундхен.
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