«Глазастый» парфюм Kenzo World теперь продается в России

Культовый «глазастый» парфюм Kenzo World, наконец, едет в Россию. Дебютный аромат от дизайнеров Умберто Леона и Кэрол Лим вышел еще в 2016 году и соединил в себе главные коды японского бренда: «всевидящее око», в форме которого выполнен флакон, отсылает к одному из ключевых принтов ready-to-wear-коллекций, фактура прорезиненной крышки — к сумке Kenzo Kalifornia, а детали из розового золота — к ювелирной линейке «The Eye». Интересно, что «глаз» повторяет «эффект Мона Лизы» и следит за своим обладателем под любым углом, а название духов впервые в истории дублируется на коробке шрифтом Брайля.

«Всевидящее око апеллирует к идее о магии третьего глаза и защиты свыше, — объясняют Леон и Лим. — Плюс, это символ женственности и силы».