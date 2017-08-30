«Глазастый» парфюм Kenzo World теперь продается в России

Культовый «глазастый» парфюм Kenzo World, наконец, едет в Россию. Дебютный аромат от дизайнеров Умберто Леона и Кэрол Лим вышел еще в 2016 году и соединил в себе главные коды японского бренда: «всевидящее око», в форме которого выполнен флакон, отсылает к одному из ключевых принтов ready-to-wear-коллекций, фактура прорезиненной крышки — к сумке Kenzo Kalifornia, а детали из розового золота — к ювелирной линейке «The Eye». Интересно, что «глаз» повторяет «эффект Мона Лизы» и следит за своим обладателем под любым углом, а название духов впервые в истории дублируется на коробке шрифтом Брайля. 

«Всевидящее око апеллирует к идее о магии третьего глаза и защиты свыше, — объясняют Леон и Лим. — Плюс, это символ женственности и силы».

  • Kenzo World, от 4650 до 8200 рублей

  • Kenzo World, от 4650 до 8200 рублей

  • Kenzo World, от 4650 до 8200 рублей

Создание формулы своего аромата дизайнеры доверили парфюмеру Франсису Куркджяну, который ранее работал с марками Christian Dior, Escada, Giorgio Armani и Jean Paul Gaultier. Во флакон Kenzo World он «положил» пион, египетский жасмин и амброксан, который, по его словам, «придает цветочному аккорду более плавные очертания». «Это похоже на приём Леонардо да Винчи, который он использовал при переходе от одного цвета к другому. Амброксан обладает этой удивительной способностью. Он действует словно туман, размывая границы и контуры таким образом, что нам становятся видны только общие очертания», — рассказывает Куркджян.

 

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