Lancôme впервые открывает в Петербурге бьюти-пространство

Косметический бренд Lancôme открывает новый бьюти-спот в Петербурге: с 1 сентября в ТРЦ «Галерея» будет работать пространство «Monsieur Big», посвященное новой коллекции макияжа. С ней и другими продуктами Lancôme познакомит команда лучших визажистов марки. В самом центре шопинг-мекки гости бьюти-пространства смогут погрузиться в атмосферу подготовки к идеальному свиданию, получить приятные сюрпризы и подарки за покупку. Под лозунгом «Забудь о своих бывших!» пройдет официальное открытие пространства (2 сентября) с подарками и музыкальным выступлением, а также девичник (8 сентября, 12:00-14:00) с индивидуальными мейк-ап уроками.