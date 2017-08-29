Lancôme впервые открывает в Петербурге бьюти-пространство

Косметический бренд Lancôme открывает новый бьюти-спот в Петербурге: с 1 сентября в ТРЦ «Галерея» будет работать пространство «Monsieur Big», посвященное новой коллекции макияжа. С ней и другими продуктами Lancôme познакомит команда лучших визажистов марки. В самом центре шопинг-мекки гости бьюти-пространства смогут погрузиться в атмосферу подготовки к идеальному свиданию, получить приятные сюрпризы и подарки за покупку. Под лозунгом «Забудь о своих бывших!» пройдет официальное открытие пространства (2 сентября) с подарками и музыкальным выступлением, а также девичник (8 сентября, 12:00-14:00) с индивидуальными мейк-ап уроками.

Виновник торжества — черный и пушистый «Monsieur Big» c огромной щеточкой, который придает ресницам экстра-объем, делая ресницы в 12 раз больше. Кроме того, тушь обладает 24-часовой стойкостью, не осыпается и не смазывается.

Бьюти-зона будет работать с 1 по 10 сентября, 2 сентября — открытие пространства, 8 сентября, 12:00-14:00 — большой девичник.

Место — ТРЦ «Галерея».

 

 

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