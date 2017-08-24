«Макдональдс» снял пародию на рекламу духов

Пока Burger King высмеивает McDonald's, сам McDonald's иронизирует над бьюти-индустрией. Сеть ресторанов быстрого питания представила рекламу новой премиальной линейки бургеров, и она напоминает парфюмерные кампейны Chanel и Christian Dior. В центре сюжета — худощавая девушка в летящем платье, которая выходит на балкон и мечтает о них — «двух мясных котлетах-гриль». Героиню преследует таинственный фотограф, который ее нисколько не волнует: поцелую с незнакомцем она предпочитает новый бургер из линейки The Signature. 

 

 

Помимо рекламы от режиссера Ги Мэнворинга, «Макдональдсу» достались лакшери-коробки от дизайнера Джулиена МакДональда, который одевает Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Хайди Клум, Эмили Ратаковски и украинскую певицу Тину Кароль. Они выполнены в виде царских сундуков и украшены узорами, стразами и фамилиями двух МакДональдов сразу. Всего кутюрье сделал 1000 коробок, которые достанутся покупателям бургеров из Лондона, Манчестера, Ливерпуля и Эдинбурга. 

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