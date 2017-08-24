Букет сибирских цветов и трав в средствах из новой коллекции Natura Siberica

Все продукты линии Flora Siberica имеют сертификат стандарта Cosmos Natural от одного из наиболее авторитетных органов, регулирующих нормы производства натуральной и органической косметики — Ecocert. Это означает, что средства Flora Siberica состоят не менее чем на 95% из компонентов натурального происхождения и гарантированно не содержат критичных ингредиентов (продуктов нефтепереработки, SLS, силиконов, продуктов ГМО и других). Купить коллекцию можно во всех точках продаж бренда Natura Siberica, в Петербурге — на Невском проспекте, 108.