Российский бренд природной косметики Natura Siberica представил новую коллекцию бьюти-средств. В нее вошли шампуни для окрашенных, тонких, сухих и непослушных волос, маски для придания насыщенного блеска и гладкости, питательный крем, увлажняющий лосьон, ночное масло для тела, а также гели для душа и скрабы. Каждый продукт содержит экстракты ценных сибирских цветов и трав: курильского чая, камчатского кипрея, нанайского лимонника, сибирского женьшеня, хакасской мелиссы и алтайской ромашки, которые были открыты немецким ботаником Иоганном Георгом Гмелиным и проиллюстрированы в энциклопедии «Flora Sebirica» в 1747 году.
Букет сибирских цветов и трав в средствах из новой коллекции Natura Siberica
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Увлажняющий лосьон для тела моментально тонизирует и укрепляет кожу, делая её эластичной и
упругой. Легко впитывается, не оставляя следов на одежде. Алтайская облепиха содержит витамины C, PP, группы B и антиоксиданты.
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«Питательный» бальзам для сухих волос глубоко питает и увлажняет волосы, возвращая им эластичность, облегчает процесс укладки. Даурская роза содержит повышенную концентрацию витамина C. Вместе с эфирными маслами и антиоксидантами, витамин C способствует питанию и восстановлению волос от корней до самых кончиков, делая их гладкими и эластичными.
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Маска для волос «Гладкие и послушные» эффективно выравнивает и разглаживает структуру волос, делая их послушными и эластичными. Таволга сибирская считается универсальным средством, дарующим красоту, благодаря высокому содержанию эфирных масел и витамина С.
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Питательный крем для тела эффективно питает и восстанавливает кожу, придавая ей мягкость и упругость. Нежный и воздушный крем быстро впитывается, не оставляя следов на одежде. Вулканическая голубика — богатый источник органических кислот и витаминов А, С и Е, которые способствуют глубокому питанию и быстрому восстановлению кожи
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Моделирующий скраб для тела деликатно и бережно отшелушивает и обновляет кожу, дарит ей тонус, при регулярном применении способствует моделированию фигуры. Сибирская рябина популярна благодаря крайне высокому содержанию витамина P, который отвечает за поддержание молодости кожи.
Все продукты линии Flora Siberica имеют сертификат стандарта Cosmos Natural от одного из наиболее авторитетных органов, регулирующих нормы производства натуральной и органической косметики — Ecocert. Это означает, что средства Flora Siberica состоят не менее чем на 95% из компонентов натурального происхождения и гарантированно не содержат критичных ингредиентов (продуктов нефтепереработки, SLS, силиконов, продуктов ГМО и других). Купить коллекцию можно во всех точках продаж бренда Natura Siberica, в Петербурге — на Невском проспекте, 108.
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Увлажняющий гель для душа деликатно и бережно очищает кожу, увлажняет её, предотвращая пересушивание. Курильский чай содержит витамин C, эфирные масла и органические кислоты, которые способствуют эффективному питанию и глубокому увлажнению кожи, придавая ей эластичность и упругость.
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Сибирский кедр — природный страж красоты и здоровья кожи, он содержит уникальную комбинацию смол и эфирных масел, аминокислот и витаминов A, E, D, которые глубоко питают и эффективно смягчают кожу, обеспечивая шелковистость и сияние.
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Мята алтайская содержит рекордное количество эфирного масла ментола и широко известна своими тонизирующими и укрепляющими свойствами. Она богата аскорбиновой кислотой, которая дарит коже заряд энергии и эластичность.
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Ирис сибирский – прекрасный северный цветок, широко известен, как средство сохраняющее красоту благодаря высокому содержанию витамина E. Также он богат эфирными маслами и антиоксидантами, которые дарят волосам силу, яркость и сияние.
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