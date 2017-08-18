Giorgio Armani посвятили России помаду и парфюм

В дополнение к помаде, флакон которой украшен автографом 83-летнего маэстро, Armani выпустили новый аромат Charm. Несмотря на то, что он тоже посвящен России и будет эксклюзивно представлен в отечественных бьюти-корнерах (в ДЛТ его привезут 8 сентября), в парфюме нет ни березовых, ни васильковых, ни ромашковых нот. Вместо них — традиционные для дома экзотические запахи — сомалийских ладан, бергамотовое дерево, черный чай, ирис и ваниль.