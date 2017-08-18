Команда Джорджо Армани выпустила помаду, которая защищает губы от мороза, в оттенке с названием «Russian Rose». Как объясняет креативный директор Armani по макияжу Линда Кастелло, новинка содержит высококачественные пигменты, которые не дают коже трескаться, а также сохраняют мягкий пастельный оттенок на протяжении нескольких часов.
Giorgio Armani посвятили России помаду и парфюм
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Rouge d'Armani Russian Rose
В дополнение к помаде, флакон которой украшен автографом 83-летнего маэстро, Armani выпустили новый аромат Charm. Несмотря на то, что он тоже посвящен России и будет эксклюзивно представлен в отечественных бьюти-корнерах (в ДЛТ его привезут 8 сентября), в парфюме нет ни березовых, ни васильковых, ни ромашковых нот. Вместо них — традиционные для дома экзотические запахи — сомалийских ладан, бергамотовое дерево, черный чай, ирис и ваниль.
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Armani Privé Charm, 60 000 рублей (ДЛТ)
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