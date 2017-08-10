Роспотребнадзор: маникюр опасен для вашего здоровья

Напомним, до маникюрных салонов и барбершопов Роспотребнадзор заинтересовался такими новомодными явлениями, как вейпы и спиннеры. Первые было предложено приравнять к сигаретам и распространить на них все соответствующие ограничения и запреты (об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на форуме «Территория Смыслов»), вторые — в связи с их «агрессивным продвижением в детской и подростковой среде» — покупать только из материалов, которые не издают шума и запаха.