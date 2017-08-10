Роспотребнадзор продолжает переживать за любителей бьюти-сервиса. После рекомендаций для завсегдатаев барбершопов, ведомство выпустило памятку посетителям маникюрных салонов. По его убеждению, ногти и кутикулы, переданные в чужие руки, находятся в опасности: по крайней мере, если мастер не следит за чистотой помещения и используемых инструментов. «Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения, — декларирует Роспотребнадзор. — Они требуют выполнения стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил».
Роспотребнадзор: маникюр опасен для вашего здоровья
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Кадр из фильма «Блондинка в законе» (2001)
В их числе организация называет дезинфекцию оборудования, применение только стерильных материалов, осуществление влажной уборки салона после каждого клиента и использование одноразовых материалов (например, непромокаемых салфеток). При несоблюдении этих предписаний посетитель может подхватить ВИЧ-инфекцию, гепатит и (или) грибковое заболевание, причем в домашних условиях, где соблюдать санитарные требования сложнее, эта вероятность значительно возрастает.
Напомним, до маникюрных салонов и барбершопов Роспотребнадзор заинтересовался такими новомодными явлениями, как вейпы и спиннеры. Первые было предложено приравнять к сигаретам и распространить на них все соответствующие ограничения и запреты (об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на форуме «Территория Смыслов»), вторые — в связи с их «агрессивным продвижением в детской и подростковой среде» — покупать только из материалов, которые не издают шума и запаха.
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