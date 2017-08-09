Дизайнер из Петербурга Николай Лэмм, который сейчас живет в Питтсубрге и занимается производством Барби-толстушек (именно они стали прототипами реалистичных кукол от Mattel), решил поразмышлять над эволюцией мужской красоты. При помощи компьютерного 3D-моделирования он показал, как менялось эталонное тело на протяжении 150 лет: от лесоруба с классическим пивным животом до завсегдатая тренажерного зала. За основу классификации были взяты культурные особенности, предпочтения в еде и фигуры секс-символов из кинематографа: в результате получились пять ролевых изображений того, как в разные эпохи выглядел идеальный мужчина.
От тощего рокера до лесоруба: как менялись стандарты мужской красоты?
В конце 19 века на свидания ходили лишь с почетными членами Клуба толстяков — американской организации, которая принимала в свои ряды людей весом не менее 90 килограммов. Складки на теле и непропорционально большие руки тогда считались символом достатка, поэтому женщины влюблялись в фантиков сала и пирожков ровно до тех пор, пока не увидели на экранах Кларка Гейбла и Джона Уэйна. Эти накаченные высокие мужчины, которые играли в фильмах полуобнаженными, тут же стали предметом мечтаний всех американок. Они разводились со своими мужьями, вешали на стену постеры с ковбоями и вздыхали, считая кубики их пресса.
В 60-е в моду вошла «героиновая худоба», которую популяризировали Pink Floyd, Deep Purple и Джон Леннон. «В то время было неважно, красивое у тебя тело или нет, — писал автор Линн Лучано. — Молодые американцы и люди в возрасте одевались в драматичную одежду и отпускали длинные волосы — это и было выражение их индивидуальности и сексуальности».
Все испортили Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Патрик Суэйзи, которые снова заставили мужчин следить за собой. Четвертый фенотип, предоженный Лэммом, называется «The Muscular Man» и основывается на возвращении в моду мускул и выступающих вен. С тех пор стандарты красоты поменялись несильно: парни взяли спортзал за привычку и даже не противятся идти на пробежку после работы. Спасибо за это актерам из «Бойцовского клуба» и «Бешеных псов», красивее которых с 1999 года пока еще не придумали.
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