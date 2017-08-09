От тощего рокера до лесоруба: как менялись стандарты мужской красоты?

В конце 19 века на свидания ходили лишь с почетными членами Клуба толстяков — американской организации, которая принимала в свои ряды людей весом не менее 90 килограммов. Складки на теле и непропорционально большие руки тогда считались символом достатка, поэтому женщины влюблялись в фантиков сала и пирожков ровно до тех пор, пока не увидели на экранах Кларка Гейбла и Джона Уэйна. Эти накаченные высокие мужчины, которые играли в фильмах полуобнаженными, тут же стали предметом мечтаний всех американок. Они разводились со своими мужьями, вешали на стену постеры с ковбоями и вздыхали, считая кубики их пресса.