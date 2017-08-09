Дерматологи и бьюти-эксперты снарядили нас средствами на бархатный сезон и рассказали, как не сгореть на солнце, стоит ли прятать от него родинки, и почему широкополая шляпа — самая необходимая вещь на пляже.
Как спасти кожу и волосы от палящего солнца: 5 главных советов
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Кто больше всех рискует в полдень на пляже?
Екатерина Серова: Люди со светлым оттенком кожи, конечно, больше подвержены солнечному ожогу. У них мало пигмента меланина, который защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Екатерина Глаголева: Да, все согласно фототипам по Фитцпатрику (Томас Б. Фицпатрик выделил шесть типов кожи в зависимости от цвета и наличия веснушек: кельтский, арийский, темный европейский, южно-европейский, средне-восточный и афроамериканский — Прим.ред.). В особой опасности целая категория граждан с рыжими волосами, светлой кожей и зелеными глазами. Будем честны: даже если они попытаются загореть, то не смогут вырваться из замкнутого круга «солнце — ожог — шелушение — белая кожа».
Чего ждать от солнца обладателям многочисленных родинок?
Екатерина Серова: Избыточная инсоляция опасна не только для родинок, но и для кожного покрова в целом. Поэтому загорать нужно тогда, когда солнце менее активно, и, конечно, не забывать использовать солнцезащитные средства.
Екатерина Глаголева: Мы робко надеемся, что в XXI веке о санскринах (от англ. sunscreen — солнцезащитный крем — Прим.ред.) знают все. Вот ими и нужно покрывать все тело, с родинками и без родинок.
Светлана Пинигина: Предосторожности касаются только выпуклых новообразований. Ультрафиолет и инфракрасные лучи действительно могут спровоцировать перерождение клеток. Их стоит прикрыть стикини — накладками, которые используют в солярии. Но, конечно, лучше отслеживать появление таких точек на коже заранее, до пляжа.
Екатерина Глаголева: Непонятные новообразования, которые внезапно стали видоизменяться как раз накануне отъезда, действительно требуют пристального внимания, но заклеивать их я бы не советовала. Как вы понимаете, между закрытой от солнца «враждебной» родинкой и остальным телом нет бетонного забора. Поэтому перед отъездом обязательно нужно показаться врачу для дерматоскопии.
Екатерина Серова: Я считаю, что пластырем родинки заклеивать не имеет смысла — так вы просто создаете парниковый эффект.
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Очищающие шампуни Moroccanoil, Paul Mitchell, Philip Martin’s, Nioxin подойдут для неокрашенных волос — либо потребуют перерыва в три-четыре недели между салоном и применением
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Очищающие шампуни Moroccanoil, Paul Mitchell, Philip Martin’s, Nioxin подойдут для неокрашенных волос — либо потребуют перерыва в три-четыре недели между салоном и применением
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Очищающие шампуни Moroccanoil, Paul Mitchell, Philip Martin’s, Nioxin подойдут для неокрашенных волос — либо потребуют перерыва в три-четыре недели между салоном и применением
Как действовать, если самое страшное уже случилось и кожа начала сходить пластами?
Светлана Пинигина: Сдирать, конечно же, ничего нельзя — зачем дополнительно травмировать и без того пострадавшую кожу? Универсальным средством спасения я бы назвала пантенол, только именно в спрее, чтобы лишний раз не касаться тела при нанесении.
Екатерина Серова: Именно так. Препарат улучшает регенерацию тканей и оказывает противовоспалительное действие.
Екатерина Глаголева: Если хочется чего-то поэкзотичнее пантенола, можно использовать чистый алоэ-гель. Сметане (как и взбитым сливкам) применение найдется только в романтической поездке. Чего ни в коем случае нельзя делать — медитативно отслаивать шелушения. Потому что вся гиперпигментация возникает как раз на нежной новой коже после такого сурового «скрабирования».
Что делать с пигментными пятнами, которые появились после загара?
Светлана Пинигина: Пигментация любого происхождения плохо поддается корректировке. Но со свежей, постсолнечной, конечно, бороться проще. Только это не значит, что бежать на корректирующие процедуры нужно сразу из аэропорта: клетки кожи должны успокоиться и не испытывать нового стресса хотя бы пару недель.
Екатерина Глаголева: Пигментные пятна от солнечных ожогов, которые расположены в поверхностных слоях кожи (они называются солнечным лентиго), обычно проходят за несколько месяцев сами. Но вообще лечение пигментации — долгий, рутинный, энергозатратный процесс. Гораздо проще купить себе широкополую шляпу, поверьте.
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Есть ли способ не испортить волосы морской водой и хлоркой?
Яков Сойлемизиди: Разумеется, достаточно каждый раз после купания пользоваться не обычным, а очищающим шампунем — он вытащит всю осевшую на волосах и коже головы соль. Обнаружить его просто: на этикетке обязательно будет слово clarifying или purifying. Если такого не найдется, смело берите мужской шампунь хорошей марки — он гарантированно будет активнее вымывать лишнее. Затем кондиционер, маска и масло. Последнее, конечно, только на кончики. Но лишь потому, что эффект жирных корней мало кому понравится. Сквозь масло солнечные лучи преломляются иначе, и волосы выгорают гораздо быстрее. Так что, подчеркнув нижнюю часть прядей, можно обеспечить себе бесплатный аналог салонного окрашивания babylights.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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