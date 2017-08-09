Как спасти кожу и волосы от палящего солнца: 5 главных советов

Чего ждать от солнца обладателям многочисленных родинок?

Екатерина Серова: Избыточная инсоляция опасна не только для родинок, но и для кожного покрова в целом. Поэтому загорать нужно тогда, когда солнце менее активно, и, конечно, не забывать использовать солнцезащитные средства.

Екатерина Глаголева: Мы робко надеемся, что в XXI веке о санскринах (от англ. sunscreen — солнцезащитный крем — Прим.ред.) знают все. Вот ими и нужно покрывать все тело, с родинками и без родинок.

Светлана Пинигина: Предосторожности касаются только выпуклых новообразований. Ультрафиолет и инфракрасные лучи действительно могут спровоцировать перерождение клеток. Их стоит прикрыть стикини — накладками, которые используют в солярии. Но, конечно, лучше отслеживать появление таких точек на коже заранее, до пляжа.

Екатерина Глаголева: Непонятные новообразования, которые внезапно стали видо­изменяться как раз накануне отъезда, действительно требуют пристального внимания, но заклеивать их я бы не советовала. Как вы понимаете, между закрытой от солнца «враждебной» родинкой и остальным телом нет бетонного забора. Поэтому перед отъездом обязательно нужно показаться врачу для дерматоскопии.

Екатерина Серова: Я считаю, что пластырем родинки заклеивать не имеет смысла — так вы просто создаете парниковый эффект.