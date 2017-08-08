Леди Гага, Рианна, Кайли Дженнер — все звезды красят волосы в яркий цвет

Оказалось, сделать камбэк в 2007-й проще простого: достаточно купить оттеночное средство или мелки для волос и раскрасить пряди во все цвета радуги. Кто-то из девушек выбирает конкретный тон — в приоритете серебристо-розовый, зеленый и «русалочий», — а кто-то играет со всей палитрой, собирая прическу в ультрамодный «octupos bun» — небрежный пучок с выпущенными в разные стороны локонами.

Мы предлагаем равняться на Рианну: она окунула копну волос в неестественно-бирюзовую краску (хотя фанаты до сих пор думают, что на певице парик) и стала похожей на Мальвину, «приземлив» сказочный образ при помощи джинсовки Louis Vuitton x Supreme и бейсболки Balenciaga. На следующий после апргрейда имиджа день певица отправилась на барбадосский фестиваль Crop Over: кудри кислотного цвета разнообразили карнавальный костюм, собранный из купальника с камнями, сетчатых колготок, массивного колье, а также короны и крыльев из перьев.