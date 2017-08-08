Леди Гага, Рианна, Кайли Дженнер — все звезды красят волосы в яркий цвет

Когда погода не создает условий для экспериментов (по лужам даже не походишь в шлепках на носки) разнообразить образ помогают бьюти-средства — например, голубая, розовая и огненно-рыжая краски для волос. Звезды уже вовсю тестируют тренд на яркие тона и делятся результатами в социальных сетях: самые неожиданные и удачные смены имиджа продемонстрировали Леди Гага, Кара Делевинь, Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, Рианна, дочь Майкла Джексона Пэрис и российская телеведущая Регина Тодоренко.
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