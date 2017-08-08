Леди Гага, Рианна, Кайли Дженнер — все звезды красят волосы в яркий цвет

Когда погода не создает условий для экспериментов (по лужам даже не походишь в шлепках на носки) разнообразить образ помогают бьюти-средства — например, голубая, розовая и огненно-рыжая краски для волос. Звезды уже вовсю тестируют тренд на яркие тона и делятся результатами в социальных сетях: самые неожиданные и удачные смены имиджа продемонстрировали Леди Гага, Кара Делевинь, Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, Рианна, дочь Майкла Джексона Пэрис и российская телеведущая Регина Тодоренко.

 

 

Оказалось, сделать камбэк в 2007-й проще простого: достаточно купить оттеночное средство или мелки для волос и раскрасить пряди во все цвета радуги. Кто-то из девушек выбирает конкретный тон — в приоритете серебристо-розовый, зеленый и «русалочий», — а кто-то играет со всей палитрой, собирая прическу в ультрамодный «octupos bun» — небрежный пучок с выпущенными в разные стороны локонами. 

Мы предлагаем равняться на Рианну: она окунула копну волос в неестественно-бирюзовую краску (хотя фанаты до сих пор думают, что на певице парик) и стала похожей на Мальвину, «приземлив» сказочный образ при помощи джинсовки Louis Vuitton x Supreme и бейсболки Balenciaga. На следующий после апргрейда имиджа день певица отправилась на барбадосский фестиваль Crop Over: кудри кислотного цвета разнообразили карнавальный костюм, собранный из купальника с камнями, сетчатых колготок, массивного колье, а также короны и крыльев из перьев. 

 

ПСИХАНУЛА!!!!! Иногда ты так сильно ждёшь выходной, что с его приходом начинаешь грустить из-за отсутствия важных дел 😩 Уныние 🤦‍♀️пришло и ко мне. ПСИХАНУЛА, покрасила волосы в розовый #colorista 😜 Настроение моментально улучшилось. Как сказал мой товарищ: "Как мало тебе для счастья надо, удобная ты женщина" 🤣🤣🤣 Честно говоря, день сразу стал веселее. Из планов, которые совершила сегодня: - занятие на фортепиано ✅ - сочинить песню ✅ - пляж ✅ - маникюр 💅, педикюр, массаж✅ - чтение 'The canterville ghost' ✅ Что успел сегодня ты? #reginatodorenko #ре😜 #регинатодоренко #регинапутешественница 🌎🌍🌏 #lorealhair #lorealparis

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crawpova. '17

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It's lit

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