Самая красивая реклама парфюма: Дакота Джонсон снялась у Gucci

По словам Микеле, кампейн вдохновлен процессом урбанизации и идеей о том, что запах (в случае с Gucci Bloom — это тубероза и жасмин самбак) может перенести нас в место, которого нет на карте, но есть в нашем воображении. На сайте марки можно увидеть целый гид по этому путешествию, а также познакомиться с историей каждого ингредиента парфюма. В Петербурге он будет доступен после 16 августа по предварительной цене в $92 за 100 миллилитров.