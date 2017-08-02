Самая красивая реклама парфюма: Дакота Джонсон снялась у Gucci

Gucci представил рекламную кампанию аромата Bloom — дебютного женского парфюма от Алессандро Микеле. Создателем атмосферных кадров и промо-ролика стал фотограф Глен Лачфорд: недавно он сделал «космический» кампейн осенне-зимней коллекции бренда, а теперь снял в цветочном саду модель-трансгендера Хари Неф, художницу Петру Коллинз и актрису Дакоту Джонсон. Все они одеты в вещи из актуальных коллекций Gucci: инфантильные блузы с бантами, футболки «Blind for love», пояса с металлическими насекомыми, бомберы с фирменным триколором и массивные кольца, на которых Микеле набивал руку до того, как стал парфюмером и креативным директором линий одежды.
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По словам Микеле, кампейн вдохновлен процессом урбанизации и идеей о том, что запах (в случае с Gucci Bloom — это тубероза и жасмин самбак) может перенести нас в место, которого нет на карте, но есть в нашем воображении. На сайте марки можно увидеть целый гид по этому путешествию, а также познакомиться с историей каждого ингредиента парфюма. В Петербурге он будет доступен после 16 августа по предварительной цене в $92 за 100 миллилитров.
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