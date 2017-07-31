Идеальное селфи: 6 приложений от Ники Белоцерковской

Основатель «Собака.ru» и главный кулинарный блогер страны Ника Белоцерковская давно превратила свой аккаунт в Инстаграме @belonika в дивный мир фотокомикса, где швейцарский зенненхунд Беня нежится на репинском солнце в #родномболоте, а невозмутимый майкун Борисыч требует #мясомясо.

За летописью ее насыщенной жизни следят уже более 600 тысяч подписчиков. Недавно Ника в рамках лекции в бутике IQOS в ТРЦ «Галерея» дала мастер-класс по идеальному селфи и назвала лучшие приложений для обработки фото, которыми пользуется сама: