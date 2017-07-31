Идеальное селфи: 6 приложений от Ники Белоцерковской

Основатель «Собака.ru» и главный кулинарный блогер страны Ника Белоцерковская давно превратила свой аккаунт в Инстаграме @belonika в дивный мир фотокомикса, где швейцарский зенненхунд Беня нежится на репинском солнце в #родномболоте, а невозмутимый майкун Борисыч требует #мясомясо.
За летописью ее насыщенной жизни следят уже более 600 тысяч подписчиков. Недавно Ника в рамках лекции в бутике IQOS в ТРЦ «Галерея» дала мастер-класс по идеальному селфи и назвала лучшие приложений для обработки фото, которыми пользуется сама:
- PS Express — бета-версия фотошопа Adobe.
- FaceTune — электронное бьюти-средство от мешков под глазами и неровного тона лица.
- Enlight — функциональный набор фильтров и автокоррекции.
- Cinema FXV — редактор с «голливудскими спецэффектами».
- iMovie — в топ от Белоцерковской попал инструмент для создания фильмов, позволяющий оперативно и просто монтировать видеоролики для Iphone (на Andorid приложение недоступно).
- Squaready for Video — приложение, которое делает видео квадратными для Instagram-публикации.
Днем ранее аналогичный мастер-класс прошел в Москве, где Ника ответила на популярные вопросы о продвижении аккаунта в социальных сетях и эффективном общении с аудиторией. Не обошлось и без автографов и селфи с участниками мастер-класса. Теперь ждем новую кулинарную книгу от Белоцерковской — «В рот круглый год».
IQOS — это инновационная система нагревания табака, альтернатива для совершеннолетних курильщиков. С июля 2017 года в России стартовали продажи новой модели IQOS― с ускоренной зарядкой, более богатым функционалом, удобным интерфейсом, ярким дизайном и синхронизацией с мобильным приложением My IQOS.
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