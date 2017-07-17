Каждый месяц бьюти-редактор «Собака.ру» Алла Шарандина составляет гид по самым необходимым продуктам для макияжа и здоровья кожи. В списке июльских маст-хэвов — очищающие гели, тени-омбре и витаминизированные шампуни.
Палетка для «голого» макияжа, виноградная вода и еще 8 бьюти-средств июля
Косметика для загара Anne Semonin
Плоды и ягоды, которые заботятся о поврежденной солнцем коже, поспевают только к октябрю. На наше счастье, французский бренд Anne Semonin успел сделать закатки с прошлогодним урожаем. В баночке обогащенного витаминами масла для тела надежно замаринован богатый омега-3 и омега-6 кислотами экстракт клюквы. Он предотвращает вызванное УФ-лучами старение кожи и дает отпор свободным радикалам. Морковь поделилась с восстанавливающей сывороткой бета-каротином, который смягчает поверхность эпидермиса и дает загару ложиться ровнее. А во флаконе защитного крема для лица в прямом смысле засолен океанский сбор — микроводоросли Phormidium из горячих источников и приморских солончаков плюс морская лилия, способная приструнить повышенную постпляжную пигментацию.
Защита от солнца UV Essentiel, Chanel
Французские ученые считают, что спасение кожи — дело самой кожи. В том смысле, что в ней дремлют необходимые для этого силы, и наша задача — просто деликатно их растолкать. Особенно важно активировать белки SPRR, которые защищают клетки от ультрафиолета и грязного воздуха. Как выяснилось, их синтез в шесть раз ускоряет экстракт цветка тиаре. Поэтому средство UV Essentiel с ним в составе — лучший спутник на экватор.
Палетка теней Naked, Urban Decay
Культовая для визажистов и рядовых beauty junkies коллекция Naked уже семь лет позволяет нам делать «голый» мейкап — без глиттера, глянца и ярких цветов. Только матовые тени и легкие проблески на коже, похожие на приставшие к ней морские песчинки. Палетки для глаз заряжены дюжиной разных вариаций плотного телесного, бронзового и «таупа» (светлого серо-коричневого цвета) с нейтральным подтоном. А набор для тела Naked Illuminated составлен из трех запеченных пудр мелкого помола с теплым сиянием.
Средства для кожи White Plus, Clarins
Мы думали, что фарфоровая кожа стала трендом пару лет назад стараниями корейских бьюти-блогеров. Но провидцы из Clarins ценили ее с 1996 года — тогда вышло их первое осветляющее средство Whitening Essence. С тех пор сотрудники французского концерна в тесном союзе с учеными из Института Кюри узнали о пигментации примерно все. И выдали линейку косметики с экстрактом барбадосской вишни, который сокращает выработку меланина почти на четверть.
Шампунь Total Results Brass Off, Matrix
Соломенными летом должны быть канотье, а не волосы. Чтобы нейтрализовать желтоватый оттенок прядей, каждой блондинке полагается по шампуню с синим и фиолетовым пигментами. А витаминизированное масло в его составе уменьшит ломкость волос в десять раз.
Тени Ombre Premiere, Chanel
Визажисты Chanel ставят нас перед жестоким выбором: определиться, какой цвет из восьми кремовых или шестнадцати пудровых теней для век в июле нужнее всего. Ставим на солнечный № 34 Poudre d’Or.
Виноградная вода Eau de Raisin, Caudalie
Знаменитая виноградная водица хоть и в лимитированном флаконе, а все та же — выжатая под прессом из французского органического мерло и муската и дистиллированная по методу низкого давления. Полифенолы не дают нам окисляться, а значок «1% for the planet» — расслабляться: часть выручки от продажи средства пойдет на озеленение планеты.
Lip Maestro Notorious Giorgio Armani
Шесть новых оттенков жидкой помады своими названиями сигнализируют, что настал сезон вечеринок. Красная № 408 Notorious — для ковровой дорожки в тон, коралловая № 301 A-List — для пати на яхте.
Гель Essentials, Artistry
Молодая кожа с удовольствием съест все, но не с маслом. Чтобы не спровоцировать жирный блеск или воспаления, формулы средств линейки включают в себя только успокаивающие экстракты огурца, ромашки и вишни ацеролы.
Матовые помады Matte Shaker, Lancome
Похожие на гаджет бармена блески для губ задали неплохую встряску бьюти-индустрии прошлой весной. В этом году Lancome предлагает делать шейк-шейк матовой жидкой помадой. Принцип тот же: при движении кушон-аппликатор набирает достаточное для тонкого нанесения количество средства. А вот формула у эмульсии Matte Shaker новая: из-за того что она содержит большой процент воды, буквально через две минуты летучие компоненты испаряются, оставляя только нужное — пигмент и полимеры. В отличие от большинства жидких матовых помад, мгновенно застывающих на губах цементом, новичок Lancome дает отличную фору, чтобы сотворить арт-мейкап. Например, использовать два цвета и растушевать пальцами градиентный переход между ними.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Архивы пресс-служб
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