Палетка для «голого» макияжа, виноградная вода и еще 8 бьюти-средств июля

Матовые помады Matte Shaker, Lancome

Похожие на гаджет бармена блески для губ задали неплохую встряску бьюти-индустрии прошлой весной. В этом году Lancome предлагает делать шейк-шейк матовой жидкой помадой. Принцип тот же: при движении кушон-аппликатор набирает достаточное для тонкого нанесения количество средства. А вот формула у эмульсии Matte Shaker новая: из-за того что она содержит большой процент воды, буквально через две минуты летучие компоненты испаряются, оставляя только нужное — пигмент и полимеры. В отличие от большинства жидких матовых помад, мгновенно застывающих на губах цементом, новичок Lancome дает отличную фору, чтобы сотворить арт-мейкап. Например, использовать два цвета и растушевать пальцами градиентный переход между ними.