Как вышло, что тонировать волосы в зеленый металлик теперь не сложнее, чем почистить зубы, и почему всех так заводит окрашивание, нам рассказал Джастин Айзек, колорист и арт-партнер компании Redken.
Русалочий, «хвост единорога» и серый металлик — в какой цвет красить волосы этим летом?
Стричь я никогда не хотел. Если вы отрезаете человеку волосы, он все равно слегка скорбит по тому, с чем попрощался. А окрашивание делает его счастливым.
Я в восторге от новых технологий — всех этих корейских красок, которые можно просто втереть в волосы руками и превратиться в пригоршню M&Ms. По-моему, мы живем в самое счастливое для творчества время. Мне больше нравится мир, где полно разноцветных конфет, а не один только шоколад и зефирки. И в экспериментах с самостоятельным окрашиванием нет никакой проблемы для салонов: публика все равно потянется повторить пример из бьюти-блогов руками профи. Моя задача — сделать всех химически зависимыми!
Русалочий или хвост единорога — два суперпопулярных оттенка волос этим летом. Оба, боюсь, не существуют в живой природе. Зато существует радуга, и оба этих тренда вполне соответствуют ее принципу перехода одного яркого цвета в другой.
В ближайшие два года всем станет остро нужен серый металлик на волосах. Не просто седой, а серебряный, бронзовый, оловянный. Блестящий цвет с серым подтоном. Моей дочке двадцать, и она хочет быть серебристо-седой. Самый холодный цвет — это самый горячий тренд. Но через пару сезонов всех отпустит — таковы законы бьюти-индустрии.
Омбре в последнее время сдало свои позиции, но никуда не денется. Постепенно оно вернется, став более агрессивным. Волосы могут шептать, болтать или кричать. Скоро будут кричать, это я гарантирую. Ждите грандиозный камбэк омбре — шумного, дымного, пыльного, вам понравится.
Стробинг для волос – тоже тема, правда, я ей увлекаюсь уже лет пять. Особенно хорошо он работает на кудряшках, где каждый изгиб пряди можно подчеркнуть и сделать выпуклым с помощью более светлого оттенка.
То, что я сдвинут на цвете, стало ясно еще в школе. Меня интересовало, как делаются цветные татуировки, как красят дома на улице… Я доставал вопросами всех, кто имел отношение к процессу.
А волосы я покрасил в 11 лет. Свои, конечно. Я был плохим парнем, в этом возрасте меня впервые посадили под домашний арест. За что? Назовите любое хулиганство — спорим, я его совершал. А после этого менял внешность. То есть крал в супермаркете краску для волос и становился рыжеволосым, блондином и обратно брюнетом. Меня растила слепая бабушка, так что она не замечала ни того, как я сбегал из-под ареста, ни того, как преображался. Зато это видела мама — она заходила меня проведать раз-два в неделю, а в остальное время хипповала и, что называется, искала себя. Ясное дело, бесконечной сменой окраса я хотел привлечь ее внимание и показать, как много она пропускает в моей жизни.
Тогда выбор красок был очень унылым: только «натуральные» цвета в коробочках, которые покупали для домашнего окрашивания домохозяйки. Никакого веселья. А я всегда хотел быть заметным. Может, потому что находился на стыке двух миров – полумексиканец, полуамериканец, я не был своим ни там, ни тут.
Кстати, отсюда мое прозвище Swiss. Когда я начинал работать с Redken, то поначалу беспокоился и спрашивал, с кем из коллег меня поставят в тандем на сцене. А мне отвечали: «Да какая разница, ты же как швейцарец – со всеми сойдешься. И ни в одной войне не поучаствуешь!». Теперь даже в «Старбаксе» так представляюсь. Да и девушка меня зовет Swiss. Но когда ссоримся, я для нее исключительно Джей.
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Тонирующий крем City Beats от Redken
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Тонирующий крем City Beats от Redken, оттенок «Красное "Большое Яблоко"»
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Тонирующий крем City Beats от Redken, оттенок «Закат в Вест-Виллидж»
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Тонирующий крем City Beats от Redken, оттенок «Желтое такси»
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Тонирующий крем City Beats от Redken, оттенок «Неоново-изумрудный Таймс-Сквер»
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Тонирующий крем City Beats от Redken, оттенок «Ночной Бродвей»
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Тонирующий крем City Beats от Redken, оттенок «Черничные ночи в Ист-Виллидж»
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Тонирующий крем City Beats от Redken, оттенок «Пурпурно-красный Мидтаун»
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