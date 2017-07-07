Русалочий, «хвост единорога» и серый металлик — в какой цвет красить волосы этим летом?

Русалочий или хвост единорога — два суперпопулярных оттенка волос этим летом. Оба, боюсь, не существуют в живой природе. Зато существует радуга, и оба этих тренда вполне соответствуют ее принципу перехода одного яркого цвета в другой.

В ближайшие два года всем станет остро нужен серый металлик на волосах. Не просто седой, а серебряный, бронзовый, оловянный. Блестящий цвет с серым подтоном. Моей дочке двадцать, и она хочет быть серебристо-седой. Самый холодный цвет — это самый горячий тренд. Но через пару сезонов всех отпустит — таковы законы бьюти-индустрии.

Омбре в последнее время сдало свои позиции, но никуда не денется. Постепенно оно вернется, став более агрессивным. Волосы могут шептать, болтать или кричать. Скоро будут кричать, это я гарантирую. Ждите грандиозный камбэк омбре — шумного, дымного, пыльного, вам понравится.

Стробинг для волос – тоже тема, правда, я ей увлекаюсь уже лет пять. Особенно хорошо он работает на кудряшках, где каждый изгиб пряди можно подчеркнуть и сделать выпуклым с помощью более светлого оттенка.