Раф Симонс представил свой первый парфюм в качестве креативного директора Calvin Klein: модификация аромата «Obsession», который был выпущен еще в 90-х и стал популярным благодаря рекламе с обнаженной Кейт Мосс. Теперь духи доступны в минималистичном прозрачном флаконе, с новыми запахами (белой лаванды в женском варианте, и черной ванили в мужском) и измененным названием «Obssessed».
Раф Симонс показал редкие кадры обнаженной Кейт Мосс
Прежней осталась лишь реклама: Симонс решил использовать неизданные снимки из культовой фотосессии Марио Сорренти с Кейт Мосс. «Я посмотрел архивы съемки 1993 года и понял, что эти фотографии по сей день актуальны», — объяснил дизайнер Calvin Klein.
Парфюм поступит в продажу уже 1 июля. Примерная стоимость — 82 доллара за мужской аромат и 94 доллара за женский. По оценке экспертов, за год «Obsessed» может принести бренду доход в 50 миллионов долларов (и тело юной Кейт Мосс в этом сыграет не последнюю роль).
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