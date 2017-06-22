Раф Симонс показал редкие кадры обнаженной Кейт Мосс

Раф Симонс представил свой первый парфюм в качестве креативного директора Calvin Klein: модификация аромата «Obsession», который был выпущен еще в 90-х и стал популярным благодаря рекламе с обнаженной Кейт Мосс. Теперь духи доступны в минималистичном прозрачном флаконе, с новыми запахами (белой лаванды в женском варианте, и черной ванили в мужском) и измененным названием «Obssessed».