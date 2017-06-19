«Метеориты» Guerlain, помада-кушон Lancome и другие мейк-ап-новинки июня

Тональный крем Power Fabric, Giorgio Armani

Если бы этот тональный крем был подиумной вещью, то однозначно льняным пиджаком с четкой линией плеч, который не менее четкая пауэрледи будет носить только на голое тело. Потому что, несмотря на легкость материала, он довольно плотный и умеет скрыть все что нужно. Такой талант достался Power Fabric от формулы стойких жидких теней Eye Tint. От них же у него повышенная пигментированность — 16%. А мягкий характер и летучесть герой унаследовал от тонального крема Maestro Fusion Makeup.