«Метеориты» Guerlain, помада-кушон Lancome и другие мейк-ап-новинки июня

Коллекция The Street and I, YSL

В сезонной коллекции The Street and I сошлись благоразумие дорожной разметки с веселым вандализмом разбомбленных граффити стен. Основные цвета лета, согласно YSL Beauty, — это белый, серый, фуксия и оранжевый. Последнюю парочку на все лады склоняет новый бальзам-стик Baby Doll Kiss & Blush. Одной его стороной можно накрасить губы, другой — щеки, одной — «яблочки», другой — впадину под скулами. А классические румяна I Have a Blush on You выглядят как рыжая кирпичная стена, на которой мастер черканул тег — инициалы YSL.