«Метеориты» Guerlain, помада-кушон Lancome и другие мейк-ап-новинки июня

Каждый месяц бьюти-редактор «Собака.ру» Алла Шарандина рассказывает о главных релизах для макияжа. В списке июньских премьер — жидкие помады ярких оттенков, румяна для скульптурирования и пигментированные тональные средства. 

Жидкая помада-кушон Matte Shaker, Lancome

Формула Matte Shaker содержит много воды, которая благополучно испаряется сразу после нанесения средства на губы. И оставляет через две минуты только нужное — пигмент и полимеры.

Лимитированный выпуск «Метеоритов», Guerlain 

Коллекции Meteorites стукнуло тридцать, а она прямо-таки сияет! Юбилейный релиз пудры Birthday Candle Pearls выдержан в корейском тренде rosy glow: золотые шарики подсвечивают, розовые придают яркости, пузырьки оттенка шампань отражают свет. Если же нужно довести лицо до состояния «шайн брайт лайк э даймонд», то на помощь летит первый CC-хайлайтер для стробинга Meteorites Baby Glow Touch из той же коллекции.

Тональный крем Power Fabric, Giorgio Armani

Если бы этот тональный крем был подиумной вещью, то однозначно льняным пиджаком с четкой линией плеч, который не менее четкая пауэрледи будет носить только на голое тело. Потому что, несмотря на легкость материала, он довольно плотный и умеет скрыть все что нужно. Такой талант достался Power Fabric от формулы стойких жидких теней Eye Tint. От них же у него повышенная пигментированность — 16%. А мягкий характер и летучесть герой унаследовал от тонального крема Maestro Fusion Makeup.

Коллекция Les Indispensables De L'ete, Chanel 

Именно Коко убедила мир, что легкий загар необходим нам всем, потому что, во-первых, это красиво. Международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика не стала спорить с таким утверждением, придумывая минималистскую круизную коллекцию — пять бронзеров в оттенках от песочного пляжа до пропеченной солнцем земли, телесные помады, блески для губ цвета утомленного солнца, окунувшиеся в Саргассово море тушь и лак.

Матовые помады Velvet Mattes, Max Factor

Матовые помады до сих пор были лучшей иллюстрацией выражения «Красота требует жертв». К бархатному покрытию прилагалось ощущение цементной замазки на губах, которое опытные бьюти-маньяки более или менее заглушали слоем животворящего бальзама. Velvet Маttеs, позаимствовавшие кремовую текстуру у популярной линейки Max Factor Colour Elixir, ломают систему. Матовые помады с пудровыми частицами сами справляются с увлажнением кожи.

Бронзер Belle de Teint, Lancome

Соблазнительный бронзер из летней коллекции Summer Swing на ушко предлагает нам заняться дрейпингом. Устоять нереально. Эту забаву — скульптурировать лицо румянами — придумал в 1970-х Вэй Бенди, визажист Шер и Мадонны, а воскресил год назад Марк Джейкобс.

Тональный крем-гель Les Beiges, Chanel

Человек состоит из воды на 70 процентов, а новый тональный крем-гель Les Beiges Healthy Glow Gel Touch Foundation — на 56. Поэтому совместимость у них идеальная по любому гороскопу. А для полной неотразимости водную эмульсию в Научно-исследовательском центре Chanel наделили даром освещать (сияющими микрочастицами), увлажнять (производной гиалуроновой кислоты и экстрактом каланхоэ) и защищать от солнца (диоксидом титана).

Коллекция The Street and I, YSL

В сезонной коллекции The Street and I сошлись благоразумие дорожной разметки с веселым вандализмом разбомбленных граффити стен. Основные цвета лета, согласно YSL Beauty, — это белый, серый, фуксия и оранжевый. Последнюю парочку на все лады склоняет новый бальзам-стик Baby Doll Kiss & Blush. Одной его стороной можно накрасить губы, другой — щеки, одной — «яблочки», другой — впадину под скулами. А классические румяна I Have a Blush on You выглядят как рыжая кирпичная стена, на которой мастер черканул тег — инициалы YSL.

Текст: Алла Шарандина.
Фото: Архивы пресс-служб. 

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