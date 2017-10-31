Мы нашли самые странные бьюти-девайсы — они похожи на секс-игрушки и орудия пыток

Эволюция косметических средств не стоит на месте — особенно китайских. Фотограф из Латвии Эвия Лаивина заказала на Ebay самые странные (и даже жуткие) бьюти-приспособления и опробовала их на участницах фотопроекта «Воины Красоты». Девушки, рискнувшие разгладить морщины колготками и увеличить губы специальной присоской позируют в духе тициановских портретов с абсолютно нейтральными лицами — хотя судя по внешнему виду девайсов им должно быть, как минимум, неприятно.

  • «Разглаживатель» морщин вокруг рта

  • Ночная маска против заломов и морщин 

  • Присоска для увеличения губ 

  • Инструмент для сужения носа

  • Antiage-маска

В отличие от европеек, которые маскируют недостатки контурингом, хайлайтингом и строббингом, азиатки надеются исправить контуры лица пластиковой хирургией. За десять евро Ebay предлагает избавиться от второго подбородка, растянуть улыбку, заострить подбородок и разгладить кожу маской как у Ганнибала Лектера. Для самых отчаявшихся есть вечерняя версия инструментов — с глиттером и узорчатой перфорацией, а также трафарет для нанесения макияжа, которым пользуются многие китаянки. 

  • Бандаж для создания четкого овала лица

  • Лифтинг-маска

  • «Растягиватель» улыбки

  • Гелевый патч для губ, который разглаживает кожу вокруг рта (но это не точно)

  • Трафарет для макияжа

  • Праздничная маска для сна 

  • Трафарет для выщипывания бровей

  • Очки, формирующие двойное веко

  • Прищепка для сужения носа

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