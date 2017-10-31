Мы нашли самые странные бьюти-девайсы — они похожи на секс-игрушки и орудия пыток

Эволюция косметических средств не стоит на месте — особенно китайских. Фотограф из Латвии Эвия Лаивина заказала на Ebay самые странные (и даже жуткие) бьюти-приспособления и опробовала их на участницах фотопроекта «Воины Красоты». Девушки, рискнувшие разгладить морщины колготками и увеличить губы специальной присоской позируют в духе тициановских портретов с абсолютно нейтральными лицами — хотя судя по внешнему виду девайсов им должно быть, как минимум, неприятно.