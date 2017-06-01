Рианна анонсировала выход собственной косметической линии. Логотип Fenty Beauty появился в Instagram-аккаунте звезды прошлым вечером с интригующим теглайном «Новое поколение косметики». Там же была дана ссылка на отдельный профиль капсулы и сайт, где можно ввести свой имейл и получать оповещения обо всех новостях.
Рианна запускает линию декоративной косметики
«Запуском линейки мы надеемся построить команду экспертов красоты, первых в области своего мастерства, с соответствующим образованием и богатым опытом», – рассказывает Эрик Сото, менеджер «материнской» компании Fenty Beauty – Kendo Brands.
О выходе косметики от Рианны в сети говорили на протяжении всего этого года. Фанаты даже создали отдельный аккаунт, где размышляли о том, какие продукты войдут в линейку, и где их можно будет купить. К слову, об этом певица пока еще не сообщила, объявив лишь время выхода капсулы – осень 2017-го. Предполагается, что в ней будут все необходимые составляющие женской косметичики, в том числе голографическая помада, которую РиРи представила в рамках весенне-летней коллекции Puma.
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