О выходе косметики от Рианны в сети говорили на протяжении всего этого года. Фанаты даже создали отдельный аккаунт, где размышляли о том, какие продукты войдут в линейку, и где их можно будет купить. К слову, об этом певица пока еще не сообщила, объявив лишь время выхода капсулы – осень 2017-го. Предполагается, что в ней будут все необходимые составляющие женской косметичики, в том числе голографическая помада, которую РиРи представила в рамках весенне-летней коллекции Puma.