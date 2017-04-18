Sasha Unisex

Узнаваемые татуировки с лисицами, которые стали завсегдатаями модных вечеринок в Петербурге — дело рук российской художницы Sasha Unisex, которая сейчас живет и работает в Риме. Саша выпускает переводилки с единорогами, рыбами, пионами, розовыми фламинго и другими девчачьими символами, которые больше не нужно добавлять в Pinterest, а можно клеить сразу на себя. В Петербурге тату иллюстратора продают в 4Dots, «Юности» и сети магазинов Diva. Цены — от 400 рублей за небольшую (7, 5 см x 7, 5 см) тату с биглем до 700 рублей за приличных размеров лисицу и единорога.

instagram.com/sashaunisex_store