Переводные татуировки — самый жизнерадостный вариант макияжа на весенне-летний сезон: обклеиться золотыми веснушками, черно-белыми пионами или цветными лисицами выйдет быстрее, чем накрасить ресницы и губы. Мы нашли в магазинах самые красивые переводилки, которыми лучше закупиться впрок.
25 красивых временных татуировок: лисички, веснушки, пионы
SashaTattooing
Мы уже рассказывали об идеологе студии Sashatattooing Александре Масюк и о команде татуировщиц, которые набивают образы Ганеши и Фриды Кало, цветущую флору и диковинную фауну на запястьях. Теперь для нерешительных в студии продают временные татуировки: розовые пионы, рыбы и коты и много цветов и ягод из энциклопедии по ботанике (по мотивам работ мастеров студии) от 500 до 1200 рублей.
Sasha Unisex
Узнаваемые татуировки с лисицами, которые стали завсегдатаями модных вечеринок в Петербурге — дело рук российской художницы Sasha Unisex, которая сейчас живет и работает в Риме. Саша выпускает переводилки с единорогами, рыбами, пионами, розовыми фламинго и другими девчачьими символами, которые больше не нужно добавлять в Pinterest, а можно клеить сразу на себя. В Петербурге тату иллюстратора продают в 4Dots, «Юности» и сети магазинов Diva. Цены — от 400 рублей за небольшую (7, 5 см x 7, 5 см) тату с биглем до 700 рублей за приличных размеров лисицу и единорога.
Miami Tattoos
Первопроходец в мире переводилок в России. В каталоге бренда — больше тысячи татуировок: акварельные, едва заметные белые варианты, клеящиеся кристаллы для лица (такие носит, например, модель Лена Перминова) и флэш-тату. Наши фавориты — котики, розовые ранункулюсы и золотые веснушки (390 руб.), которые можно клеить прямо на лицо.
Tattly
В ассортименте американского бренда с переводилками — тысячи вариантов: сет из овощей в подарок фуди, велосипеды и кроссовки для ЗОЖ-любителей, много цветов, животных и надписей (например, «Everyday I'm Hustlin»). Есть даже серия Vintage Vogue c татуировками, повторяющими иллюстрации журналов 1920-х годов.
Laska
Небанальный подход к татуировкам от московского бренда: вместо пионов и единорогов — космические диски, радуга-спутник и хвосты кометы, выполненные в градиентной технике. Что самое приятное, переводилки хорошо сидят на коже, так как их край на теле практически не виден. Цена вопроса — 800 рублей за сет из двух тематических тату.
Monki
Вороны и таксы, надпись «power pussy» готическим шрифтом и «meow» — всё это умещается в наборе переводилок шведского бренда Monki. Купить впрок за 300 рублей, а носить всё лето с купальниками или платьями на тонких бретельках.
De.Co
Ни к чему не обязывающие переводные одуванчики и их лепестки мы нашли на кассе магазинов «Подружка» за 199 рублей.
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