Как восстановить кожу после зимы, увлажнить волосы и какие оттенки помады приблизят весну — самые красивые девушки города рассказали, без каких бьюти-средств не проживут в этом сезоне.
25 бьюти-средств на весну: советуют балерины, модели и йоги
Мария Абашова
солистка Театра балета Бориса Эйфмана
«В весеннем уходе никуда без сыворотки Le Mieux, в макияже — без бальзама для губ Perricone MD. А любимый парфюм не меняется из сезона в сезон — это Harmony of Bamboo by Kilian, посвященный Японии».
Леля Нордик
журналист и идеолог бренда NarvskayaDostava
«Утром и днем использую увлажняющий бальзам Bioderma: моя кожа сверхчувствительна к внешним раздражителям (ветру, солнцу, пыли), а средство снижает реактивность и восстанавливает защитный барьер (плюс к этому — дезинфекция и заживление мелких повреждений). Если я собираюсь на вечеринку, то наношу под макияж матирующий флюид Clarins: он сужает поры и препятствуют образованию жирного блеска. Главная вещь в моей косметичке — красная помада, которую ношу почти всегда. Раньше пользовалась матовыми вариантами M.A.C., а этой весной перешла на NYX. Любимый оттенок — Perfect Red. Несмотря на матовость, помада слегка увлажняет губы и стоит в два раза дешевле, чем M.A.C».
Анастасия Шевцова
артистка кордебалета Мариинского театра
«Этой весной я точно куплю как можно больше блесков Chanel Rouge Coco Gloss. Также отправлюсь на поиски тонального средства Giorgio Armani Face Fabric, которое почему-то перестали продавать в России. Это идеальный крем, особенно для сцены: матирует и не течет даже после неистовых танцев. Еще один маст-хэв (для повседневности и выступлений одновременно) — жидкая подводка из новой коллекции Lancome».
Анна Анисимова
совладелица студии горячей йоги Hot Yoga 36
«В этом году мне не хватало весенних запахов, так что впервые в жизни вместо пудровых и древесных ароматов выбрала цветочный и фруктовый — а именно Mademoiselle Azzaro и Light Clouds Moschino. В любое время года я пользуюсь только увлажняющими средствами («stay hydrated» — это еще и девиз нашей студии). Кожу лица доверяю бренду Bioline, в последний раз особенно понравилась восстанавливающая маска DE-OX Peel-off mask revitalizing. Для волос — средство Lakme Conditioning Fluid Dry Hair. Еще всегда ношу с собой небольшую банку кокосового масла, которое покупаю в южных путешествиях: во-первых, это масло для меня максимально многофункционально, а во-вторых, каждый раз вспоминаю о пальмах, мопедах и океане. А что касается тренировок, то искать меня нужно в нашей студии горячей йоги с рок-н-ролльным подходом на улице Рубинштейна: три йога-класса в неделю по 90 минут в тропическом климате помогают мне держать мысли и тело в порядке, гармонии и форме».
Александра Шмаргуненко
дизайнер бренда So Number One
«Каждые полгода я волевым решением делаю на своих кудрявых волосах чёлку. Так как долго укладывать, вытягивать и мучать свои волосы я не люблю и не умею, то все средства у меня скорее уходовые (при этом они придают живой объем). Весной не проживу без маски J Beverly Hills — быстрая, приятная и действительно оживляет волосы и увлажняет кожу головы. Можно использовать ее один раз в неделю на кожу головы и всю длину, а в другое время достаточно просто нанести на кончики как кондиционер. Еще один маст-хэв — масло этого же бренда: увлажняет, лечит и структурирует. По эффекту заменяет Moroccanoil, только без силикона. Лучший шампунь для меня — Hempz Couture со сверхувлажняющей формулой»
Анна Артемьева
автор блога о банях Петербурга Nude Blog
«Большая любовь — спрею для волос шведской марки Byredo. Этот шедевр спасает от удушливого запаха терпкого парфюма в троллейбусе. Поблестеть и выразить свой внутренний мир — это перламутровый крем от M.A.С. (для проблемной кожи он не подойдет). Увлажняющий спрей для лица Givenchy Mist me Gently обновит засохшую тушь и освежит мешки под глазами. И, да, в никуда без соды и полыни, бактериальный и щелочной эффект необходим: использовать только в бане, после веника, первую — для тела, вторую — на лицо».
Юлия Лаврова
плюс-сайз модель
«Спасение весной — гидрогелевые маски и патчи под глаза, которые лучше всего удаются корейским брендам, например, Milatte или Mizon. Они прилегают лучше, чем тканевые, создают эффект «средства под плёнкой», как в салонах. А если маски положить в холодильник, то вдобавок решатся проблемы с отёчностью лица. Еще у тех же корейцев Mizon я люблю улиточную сыворотку Mizon Snail Repair. А самое лучшее, что может случиться с волосами, это комплекс Olaplex, который отлично восстанавливает после окрашивания».
Марина Железнова
сооснователь благотворительного проекта 3,14
«Весну не представляю без новой сыворотки Carita с гиалуроновой кислотой (после нее кожа сразу начинает сиять), невидимого тона от M.A.C. и суперпитательного бальзама для губ TokyoMilk».
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