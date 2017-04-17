25 бьюти-средств на весну: советуют балерины, модели и йоги

совладелица студии горячей йоги Hot Yoga 36

«В этом году мне не хватало весенних запахов, так что впервые в жизни вместо пудровых и древесных ароматов выбрала цветочный и фруктовый — а именно Mademoiselle Azzaro и Light Clouds Moschino. В любое время года я пользуюсь только увлажняющими средствами («stay hydrated» — это еще и девиз нашей студии). Кожу лица доверяю бренду Bioline, в последний раз особенно понравилась восстанавливающая маска DE-OX Peel-off mask revitalizing. Для волос — средство Lakme Conditioning Fluid Dry Hair. Еще всегда ношу с собой небольшую банку кокосового масла, которое покупаю в южных путешествиях: во-первых, это масло для меня максимально многофункционально, а во-вторых, каждый раз вспоминаю о пальмах, мопедах и океане. А что касается тренировок, то искать меня нужно в нашей студии горячей йоги с рок-н-ролльным подходом на улице Рубинштейна: три йога-класса в неделю по 90 минут в тропическом климате помогают мне держать мысли и тело в порядке, гармонии и форме».