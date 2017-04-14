Чем пахнет апрель? Клубникой со сливками, черным кофе и минералкой. Алла Шарандина составила гид по парфюмерным новинкам месяца.
Kenzo, Guerlain и еще пять парфюмерных новинки апреля
Аромат Kenzo Jeu D’Amour Felin
Парфюмер Кристоф Рейно намерен освободить нашу внутреннюю богиню. Как иначе объяснить, что из пятидесяти оттенков серого он выбрал тот самый темный и туго связал в таком флаконе клубнику со сливками, полураздетый клементин и томный мускатный пион?
Black Opium Floral Shock Yves Saint Laurent
Черный кофе и минералка — возлюбленные каждого нашего утра. А теперь и вечера: квартет парфюмеров Натали Лорсон, Мари Саламань, Онорин Блан и Оливье Креспа решил, что такое сочетание не просто бодрит, а прямо-таки будоражит. Особенно если добавить к нему густой жасминовый нектар и блестки на флаконе.
Aqua Allegoria Bergamote Calabria Guerlain
По весне Тьерри Вассер превращается в садовода. Главный парфюмер дома взял на себя социалистическое обязательство ежегодно выращивать новый цветочек на клумбе знаменитой серии Aqua Allegoria. На этот раз в окружении зелени петигрена и имбиря взошли саженцы бергамота, за которыми он летал в Калабрию к фермерам — партнерам Guerlain.
Jeanne Lanvin My Sin Lanvin
Мать-основательница модного дома Жанна Ланван, по размышлению парфюмера Анн Флипо, к греху склоняла бы не яблоком, а грушей и абрикосом. Ну а дальше все пошло бы по накатанной: подвязка из лепестков фрезии, скольжение кремового мускуса и долгий-долгий сандаловый вздох.
La Chute d'Eau Mirko Buffini Firenze
Одеколон под названием «Водопад» телепортирует прямо в покрытое водяной пылью озеро Онтарио, на которое Ниагарой обрушивается озоновый аромат с нотами травы, семян амбретты и молока.
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