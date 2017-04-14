Black Opium Floral Shock Yves Saint Laurent

Черный кофе и минералка — возлюбленные каждого нашего утра. А теперь и вечера: квартет парфюмеров Натали Лорсон, Мари Саламань, Онорин Блан и Оливье Креспа решил, что такое сочетание не просто бодрит, а прямо-таки будоражит. Особенно если добавить к нему густой жасминовый нектар и блестки на флаконе.