Caudalie разработали линию для девушек из больших городов

С 20 до 33 лет эластичность кожи падает примерно на 10%, а концентрация витаминов C и Е — на целую треть. Отставить панику: спасение несет виноградная лоза! Но на сей раз истина не в вине, а в новой линейке Vine [Activ] от Сaudalie, которая сделана специально для девушек из больших городов с неидеальной экологией. Комплекс «anti cell burn-out» призван стимулировать внутренние защитные функции кожи и наполнять ее антиоксидантами. В формуле Vine [Activ] — стабилизированные полифенолы виноградных косточек, хвойный экстракт, витамины С и E. В линейку входят сыворотка против морщин, увлажняющее средство, тонизирующий и разглаживаюший крем для глаз и ночное детокс-масло. Все они уже доступны в онлайн-магазине марки.