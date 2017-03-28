врач дерматокосметолог, заведующая отделением косметологии клиники «ГрандМед»

«Да, что касается конкретно Эшли и Тесс, то я думаю, что их прекрасный внешний вид стал результатом работы косметолога, а может быть, и пластического хирурга. Предположу, что косметолог использовал инъекции жиросжигающих коктейлей в подбородочную область. Но это же мог выполнить и пластический хирург с помощью липосакции (в том случае, если объемы жировой ткани были более чем достаточные). Еще я хотела бы обратить внимание, что у обеих моделей очень красиво контурируются скулы, а это нехарактерно для женщин подобной комплекции. Скорее всего, имела место пластическая операция, которая известна как удаление комков Биша: через внутренний разрез в полости рта удаляется избыточный объем жировой ткани в области щек. Таким образом мы получаем высокие скулы и впалые щеки, а лицо приобретает аристократические черты. Примерно такой же результат можно получить, выполнив операцию, которую в Америке называют fat-grafting. У нас она известна как липофилинг. В этом случае хирург совмещает две операции, липосакцию и липофилинг, перераспределяя жировую ткань: убирает ее из одного места и пересаживает в другое. То есть, к примеру, удаляет второй подбородок, а вместо него формирует высокие скулы и пухлые губы».