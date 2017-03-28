Как вернуть себе четкий контур лица после зимней спячки и оливье-шейминга, обсуждаем на примере тех, кто точно не ограничивал себя в питании, — моделей плюс-сайз.
Поднимите мне щеки: как добиться идеального овала лица?
Расцвет бодипозитива пришелся на золотой век пластической хирургии. И породил диковинные создания — модели плюс-сайз с точеными скулами и единственным, да еще и остреньким, подбородком. «Собака.ru» включила режим подозреваки и предложила пятерым докторам выяснить, из чего же сделаны эти девчонки. Фотографии самых известных моделей категории «супертяж», 29-летней Эшли Грэм и 31‑летней Тесс Холлидей, получили на руки скептически настроенные хирурги и косметологи лучших клиник Петербурга. А затем они без экивоков, зато с обилием подробностей горячо обсудили техническую сторону этого чуда. Сериал «Сплетница» на медицинском канале выглядел бы именно так!
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Эшли Грэм — счастливая обладательница 52-го размера и участник движения Health at Every Size
Эти девушки — кавергерлс глянца и лица рекламных кампаний. То есть фэшн-индустрия одобрила размер одежды XXXL. Но не щеки и подбородки. Как думаете, почему?
Анна Агаджанян
врач дерматолог-косметолог международных клиник эстетических инноваций «Медиэстетик»
«Сейчас бьюти-запросы девушек меняются, многие хотят быть нешаблонными. Общество понемногу учится принимать «другую» красоту. Однако как бы ни менялось отношение к лишнему весу, лица мы все равно хотим видеть прекрасными. Их при знакомстве не утянуть спандексом и не задрапировать».
Ирина Серб
пластический хирург клиники «РАМИ»
«Нашим сознанием манипулируют фэшн-деятели и медиа, вам ли не знать, как именно! Раньше в моде был астенический тип сложения. Но модели дохуделись до серьезных проблем со здоровьем, что и вызвало протестную волну бодипозитива. Теоретически — это движение с девизом «Прими себя такой, какая ты есть». Практически — спрос на пластическую хирургию в последнее время только вырос. Потому что принять себя сложнее, чем поменять».
Дарья Синявина
врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники «ЛИН-ЛАЙН» в Петербурге
«Да, я тоже вижу веяние бодипозитива и культивирования естественной красоты. С другой стороны, моделям очень повезло, что при пышных формах они имеют такие красивые лица. У них нет ни второго подбородка, ни больших щек. Они выглядят прекрасно и очень ухоженно! То есть они объединили в себе два лагеря, на которые делятся девушки в последнее время: приверженки бодипозитива и те, кто начинает ухаживать за своей кожей очень рано».
Ярослав Прощенко
пластический хирург международных клиник эстетических инноваций «Медиэстетик»
«А я вижу протест всех «неидеальных» женщин против навязывания одного конкретного типа фигуры как красивого. В зародыше своем это дело хорошее, но на практике получается как раз тренд псевдокрасоты. Модели на фото страдают избыточной массой тела, поэтому никак не могут быть примером для подражания или копирования. В случае с Тесс все вообще очень прозаично: у нее ожирение, соответственно, девушка больна. Такие попадают на стол к хирургам не только ради красоты, но и из-за раннего фатального изменения суставов конечностей. Можно ли смотреть на одно лицо, не обращая внимания на патологическое состояние остальных частей тела? Все-таки под красотой мы понимаем гармонию всех черт. Восхищение людьми с избыточным весом я встречал только в описаниях одного дикого островного племени у путешественника Тура Хейердала. Но мы-то цивилизованные люди!»
Объемное тело и острое личико — существует ли вообще такое сочетание в живой природе?
Дарья Синявина
врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники «ЛИН-ЛАЙН» в Петербурге
«Есть такой тип фигуры. Он встречается у всех рас, но крайне редко. А у монголоидной — практически никогда. При полном теле их лица всегда округлые».
Ярослав Прощенко
пластический хирург международных клиник эстетических инноваций «Медиэстетик»
«Иногда встречается такой тип ожирения, когда лицо остается относительно худым. Но думаю, конкретно эти девушки провели большую работу над своей внешностью».
Вероника Панова
врач дерматокосметолог, заведующая отделением косметологии клиники «ГрандМед»
«Опираясь на 15-летний опыт работы, скажу, что нет предела разнообразию и вариациям анатомического строения лица у пациенток разной весовой категории. И даже самый опытный врач не всегда может четко определить, чем обусловлен прекрасный внешний вид человека — генетикой, пластической хирургией или косметологией. Конечно, чаще всего избыточные жировые отложения отмечаются во всех зонах, не только на теле, но и на лице. У женщин «плюс-сайз», как правило, овал становится размытым, может появиться второй подбородок. Исключения бывают среди латиноамериканских женщин и африканок. У них действительно встречаются пышные формы наряду с достаточно худым лицом».
Ирина Серб
пластический хирург клиники «РАМИ»
«Вряд ли. А вот вид вмешательств зависит от возраста: девушки 20–25 лет вполне могут обойтись без агрессивных хирургических операций. Но слабо верю, что такой овал лица возможен при их анатомическом строении без липолитиков в зоне подбородка, — слишком уж заметное несоответствие черт лица и объемов тела».
То есть овал лица Тесс и Эшли может быть подарком природы?
Дарья Синявина
врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники «ЛИН-ЛАЙН» в Петербурге
«Невозможно иметь идеально четкий овал лица после 28 лет, если женщина склонна к полноте. Скорее всего, модели активно пользуются различными средствами профилактики старения и гравитационного птоза. Вполне возможно, они прибегали к удалению комочков Биша хирургическим путем».
Анна Агаджанян
врач дерматолог-косметолог международных клиник эстетических инноваций «Медиэстетик»
«Две девушки — два ответа. Одна, Эшли, выглядит довольно естественно. Возможно, она просто такой редкий случай и действительно не слишком полнеет щечками, набирая вес. Лицо другой, Тесс, прямо-таки кричит о проведенной контурной пластике скул и лифтинге хорошими, я бы сказала, крепкими нитями. В принципе, наметанный глаз может даже определить их траекторию по снимку. Но уверена, что моделей кое-что объединяет — опыт кардинальных термолифтинговых процедур. Такой гладкости и подтянутости овала не добиться одними масками и кремами при габаритах этих девушек и в их возрасте. А вот прогревом на аппарате Palomar можно стимулировать сокращение тканей и выработку коллагена. Это остановит провисание кожи примерно на 3–5 лет и бонусом придаст лицу фарфоровый глянец».
Вероника Панова
врач дерматокосметолог, заведующая отделением косметологии клиники «ГрандМед»
«Да, что касается конкретно Эшли и Тесс, то я думаю, что их прекрасный внешний вид стал результатом работы косметолога, а может быть, и пластического хирурга. Предположу, что косметолог использовал инъекции жиросжигающих коктейлей в подбородочную область. Но это же мог выполнить и пластический хирург с помощью липосакции (в том случае, если объемы жировой ткани были более чем достаточные). Еще я хотела бы обратить внимание, что у обеих моделей очень красиво контурируются скулы, а это нехарактерно для женщин подобной комплекции. Скорее всего, имела место пластическая операция, которая известна как удаление комков Биша: через внутренний разрез в полости рта удаляется избыточный объем жировой ткани в области щек. Таким образом мы получаем высокие скулы и впалые щеки, а лицо приобретает аристократические черты. Примерно такой же результат можно получить, выполнив операцию, которую в Америке называют fat-grafting. У нас она известна как липофилинг. В этом случае хирург совмещает две операции, липосакцию и липофилинг, перераспределяя жировую ткань: убирает ее из одного места и пересаживает в другое. То есть, к примеру, удаляет второй подбородок, а вместо него формирует высокие скулы и пухлые губы».
Итак, все хотят четкий контур лица. Какой косметологический или хирургический метод даст максимальный эффект?
Ярослав Прощенко
пластический хирург международных клиник эстетических инноваций «Медиэстетик»
«Арсенальный набор пластического хирурга огромен — мы в силах изменить контур лица ровно так, как запрограммируем это с пациентом».
Ирина Серб
пластический хирург клиники «РАМИ»
«Часто имеет смысл удалить комки Биша. Это жировое тело щеки, которое помогает младенцу сосать грудь, а у взрослых становится довольно бесполезным. Но операция показана далеко не каждой пациентке. Есть лица, которым удаление комков Биша только навредит (мое, например!), а есть другие — в которых щеки выглядят тяжелыми именно из-за них. Бывает, я извлекаю комочки размером с некрупное куриное яйцо!».
Анна Агаджанян
врач дерматолог-косметолог международных клиник эстетических инноваций «Медиэстетик»
«Я думаю, что обычно они все же представляют собой довольно скромный объем жировой ткани. В моей практике было несколько пациенток с удаленными комками Биша. И результаты операции показались им не слишком выраженными».
Дарья Синявина
врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники «ЛИН-ЛАЙН» в Петербурге
«Очень эффективен неинвазивный способ, лазерное омоложение RecoSMA. Многие мои пациентки до тридцати отмечают после него эффект прилегания кожи к костным структурам, что не дает ей обвиснуть в дальнейшем. Четкий овал лица получается без хирургического вмешательства. Еще можно провести контурную пластику и моделировать контур с помощью нитей. Обязателен регулярный поддерживающий уход у косметолога хотя бы раз в месяц: маски, массажи, курс пилингов. Но манипуляций у врача недостаточно, 50 % успеха — это использование профессиональной косметики дома. Могу посоветовать линейку V.I.F.».
Есть ли разница между воплощением этого запроса у молодой девушки и женщины 50+?
Ярослав Прощенко
пластический хирург международных клиник эстетических инноваций «Медиэстетик»
«Принципиальная разница в том, что у пациенток в возрасте 20+ мы формируем контур лица в основном добавками (филлерами и имплантатами), а в возрасте 45+ — наоборот, редукцией (жировых отложений и излишков кожи). Хотя при лишнем весе липосакция зоны второго подбородка актуальна и в 20+».
Ирина Серб
пластический хирург клиники «РАМИ»
«Считаю, что юные девушки с лишним весом могут начать с липолитиков в подбородок. У зрелых женщин такого контура лица можно добиться сочетанием подтяжек и коррекцией костных несовершенств. Я имею в виду установку имплантатов в подбородок и эндопротезирование углов нижней челюсти — это создает «опору» лица, на которой кожа после SMAS-лифтинга будет уверенно держаться, создавая четкие линии подбородка и скул».
Дарья Синявина
врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники «ЛИН-ЛАЙН» в Петербурге
«Если в 50 лет женщина впервые обратится к косметологу, захотев восстановить четкий контур лица, то это невозможно будет сделать быстро. Потребуется длительный курс, вполне возможно, и операция. А для сохранения ее результата будут необходимы поддерживающие лазерные и инъекционные процедуры у косметолога — пластики в чистом виде не хватит на много лет».
Текст: Алла Шарандина
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