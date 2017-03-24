В новом пространстве на втором этаже гостей ждут корнеры известных марок и органик-зона, а также возможность провести встречу, посетить мастер-класс или светский раут в оригинальном дизайне от Артема Никифорова. Кроме того, совсем скоро здесь заработают кабинеты красоты, мейк-ап-станции и имидж-студия.
«Рив Гош» в «Пассаже» стал двухэтажным
Открытие двухэтажного пространства красоты в «Пассаже» стало очередным шагом в процессе обновления торгового дома. Всему зданию давно планируют вернуть статус исторически сложившегося центра моды и культуры на Невском проспекте. В середине 19 века здесь было сосредоточение общественной жизни, а в расположенном со стороны Итальянской улице концертном зале устраивались публичные научно-просветительские лекции и проходили вечера «Литературного фонда». В «Пассаже» проводили деловые и дружеские встречи, назначали свидания и совершали приятные покупки. «Рив Гош» планирует продолжить эти традиции.
За дизайн отвечал Артем Никифоров, который уже успел посотрудничать с компанией, реализовав проект головного офиса «Рив Гош» в локомотивном депо исторического Варшавского вокзала на Обводном канале. В здании на Невском он освежил архитектуру залов, подчеркнув ее современными линиями и наполнив новыми элементами. Пол покрылся орнаментом в духе ар-деко из белого и черного мрамора, высокие окна обрамлены белыми рамами, а во всю высоту второго этажа теперь стоит библиотека темного дерева, где хранится коллекция редких ароматов. Каждая деталь — от тусклой латуни старинных дверных ручек до закаленного стекла светильников — все отражает главную идею компании: быть посланниками красоты.
«Рив Гош» в «Пассаже» — это не только современные дизайнерские решения. Среди нововведений — уже запущенная органик-зона с натуральной косметикой от Nonicare, Dr.Hauschka, Dr.Konopka`s и Styx, а также готовящиеся к открытию кабинеты красоты, имидж и нейл-студия, где помогут создать образ, и мейк-ап-станции, на которых визажисты делают макияж на все случаи жизни, а список корнеров вскоре пополнится профессиональной косметикой Nyx Professional Makeup. Кроме этого, благодаря новаторскому подходу в организации пространства, в отдельных зонах планируются встречи, семинары, вечеринки и светские рауты — за программой мероприятий можно следить на сайте компании: в скором будущем она начнет обновляться.
«Рив Гош», ТД «Пассаж», Невский пр., 48, rivegauche.ru
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