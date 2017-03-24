«Рив Гош» в «Пассаже» стал двухэтажным

«Рив Гош» в «Пассаже» — это не только современные дизайнерские решения. Среди нововведений — уже запущенная органик-зона с натуральной косметикой от Nonicare, Dr.Hauschka, Dr.Konopka`s и Styx, а также готовящиеся к открытию кабинеты красоты, имидж и нейл-студия, где помогут создать образ, и мейк-ап-станции, на которых визажисты делают макияж на все случаи жизни, а список корнеров вскоре пополнится профессиональной косметикой Nyx Professional Makeup. Кроме этого, благодаря новаторскому подходу в организации пространства, в отдельных зонах планируются встречи, семинары, вечеринки и светские рауты — за программой мероприятий можно следить на сайте компании: в скором будущем она начнет обновляться.